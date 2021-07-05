Департамент кредитного анализа и поддержки ликвидности возглавил Игорь Пронин

На должность директора департамента кредитного анализа и поддержки ликвидности Национального банка Украины с 1 июля 2021 года назначен Игорь Пронин, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Что входит в компетенции нового руководителя

Организация и сопровождение процесса предоставления Нацбанком кредитов Фонду гарантирования вкладов физических лиц и банкам Украины, а также изменения условий предоставления таких кредитов. Участие в осуществлении операций Национального банка с применением стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы (кредиты овернайт, кредиты рефинансирования, операции прямого репо). Обеспечение мониторинга выполнения банками и Фондом условий по кредитам, предоставленным Национальным банком (в пределах и объемах, определенных в нормативно-правовых и распорядительных актах Национального банка). Сбор и анализ информации о наличии факторов, которые могут негативно повлиять на способность заемщиков вернуть кредит, и подготовка предложений относительно дальнейших действий. Участие в организационном обеспечении деятельности кредитного комитета Национального банка.

Департамент кредитного анализа и поддержки ликвидности входит в блок «Рыночные операции», который подчиняется заместителю председателя НБУ Юрию Гелетию по вертикали подчинения.

Контекст

Игорь Пронин имеет 25-летний опыт работы в финансовом секторе, в том числе 18 лет он работает в Национальном банке.

С 2001 года занимал должности от экономиста 1-й категории до начальника отдела в ряде подразделений банковского надзора. С марта 2021 года работал начальником управления поддержания ликвидности и кредитного анализа департамента кредитного анализа и поддержки ликвидности, а с апреля 2021-го — исполнял обязанности директора этого департамента.

В 1997 году Игорь Пронин окончил Киевский экономический институт менеджмента (специальность «Менеджмент»), в 2002 году — Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана (специальность «Банковское дело»).