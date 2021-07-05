Стартап Worldcoin обещает криптовалюту за биометрические данные

Криптокомпания Worldcoin собирает биометрические данные, расплачиваясь за них собственной криптовалютой. Над новым проектом работает Сэм Альтман, CEO Open AI и бывший президент Y Combinator. Bloomberg предполагает, что проект является версией универсального базового дохода, пишет investory.news.

Стартап Worldcoin обещает криптовалюту за биометрические данные
Фото: newsbtc.com

Странный проект

По информации агентства, для сканирования радужной оболочки глаза применяются шаровидные устройства, по размеру напоминающие баскетбольный мяч. Компания утверждает, что сейчас тестирует 20 прототипов в нескольких городах по всему миру.

Цель проекта, по мнению экспертов, — продвигать идею универсального базового дохода на основе криптовалют, а биометрические данные используются как идентификатор.

По информации Bloomberg, Worldcoin получил поддержку от нескольких инвесторов, в частности компании Andreessen Horowitz, которая инвестировала $25 млн.

Пока не ясно, имеет ли валюта Worldcoin (CoinMarketCap указывает, что она торгуется с 2013 года) отношение к компании Сэма Альтмана Open AI. «Это не первый странный проект, в котором мог участвовать Альтман. В 2018 году он заплатил стартапу Nectome $10 тыс. за то, чтобы его убили (да, по-настоящему) и сохранили его мозг. Предполагается, что в будущем его можно будет загрузить в компьютер», — говорится в сообщении.

Вероятно, поэтому CEO Open AI думает, что люди так легко станут отдавать свои биометрические данные частной компании в обмен на криптовалюту.

Ранее

«Минфин» писал, что Украина — среди первой десятки стран по полученной прибыли в биткоине. В совокупности в прошлом году украинские инвесторы заработали около $400 млн.

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