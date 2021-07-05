Всем 174 компаниям из санкционного списка СНБО заблокировали активы, - СБУ

По инициативе СБУ всем 174 юридическим лицам из санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны заблокировали активы.

В пресс-службе СБУ сообщили, что 20 предприятиям остановили действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - остановили разрешения на эксплуатацию таможенных складов, еще три компании исключили из перечня мест доставки.

В спецслужбе напомнили, что именно от СБУ СНБО получила предложения по применению персональных санкций в рамках борьбы с системной контрабандой.

"В первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. Изъятия происходили в пределах 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля Гостаможслужба сообщила, что более ста работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 - руководители таможен и таможенных постов, отстранены от исполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Решение об отстранении СНБО принял одновременно с персональными санкциями против "топ-10 украинской контрабанды".

Однако уже в июне все 46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены по решению Совета национальной безопасности и обороны из-за подозрений в коррупции и контрабанде, вернулись на свои должности.