Крупнейший в мире пенсионный фонд зафиксировал «историческую» прибыль

Крупнейший в мире пенсионный фонд, Государственный инвестиционный пенсионный фонд Японии, заработал на инвестициях $339 млрд за завершившийся в марте финансовый год. Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейший в мире пенсионный фонд зафиксировал «историческую» прибыль
Фото: forbes

Сколько заработал фонд

Фонд зафиксировал прибыль в размере 25% или 37,8 триллиона иен ($339 млрд). Это максимальная прибыль с тех пор, как он начал управлять пенсионными резервами страны в 2001 году.

Инвестиции в зарубежные акции

Инвестиции в зарубежные акции стали самым прибыльным активом фонда, обеспечив доходность в 59,4%. Доходность внутренних акций составила 41,6%.

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