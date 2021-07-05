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2021-07-05
Крупнейший в мире пенсионный фонд зафиксировал «историческую» прибыль
Крупнейший в мире пенсионный фонд, Государственный инвестиционный пенсионный фонд Японии, заработал на инвестициях $339 млрд за завершившийся в марте финансовый год. Об этом
Фото: forbes
Сколько заработал фонд
Фонд зафиксировал прибыль в размере 25% или 37,8 триллиона иен ($339 млрд). Это максимальная прибыль с тех пор, как он начал управлять пенсионными резервами страны в 2001 году.
Инвестиции в зарубежные акции
Инвестиции в зарубежные акции стали самым прибыльным активом фонда, обеспечив доходность в 59,4%. Доходность внутренних акций составила 41,6%.