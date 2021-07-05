В Португалии криптовалюты оказались наименее популярным финансовым инструментом
В 2020 году только 1% жителей Португалии инвестировал в криптовалюты или ICO. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального совета финансовых контролеров (CNSF), пишет Forklog.
Результаты опроса
Инициатива регулятора является частью исследования Международной сети ОЭСР по финансовому образованию, направленного на определение экономической грамотности населения. По этому показателю Португалия заняла седьмое место среди 26 стран.
В опросе CNSF приняли участие 977 человек. Цифровые активы оказались наименее известным финансовым инструментом — о них слышали только 34,7% респондентов.
Самыми востребованными стали бессрочные и срочные вклады, о которых осведомлены 99,3% и 93,5% опрошенных соответственно.
Напомним
С 2019 года в Португалии торговля криптовалютами и платежи с использованием цифровых активов не облагаются налогом на добавленную стоимость.
В июне 2021 года Центральный банк Португалии выдал двум биткоин-биржам — Criptoloja и Mind the Coin — лицензии поставщиков услуг виртуальных активов.
Что такое ICO
ICO — это форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной генерацией. Встречается также форма «первичного предложения токенов». Помимо этого термин ICO часто заменяется словом «краудсейл».