В Португалии криптовалюты оказались наименее популярным финансовым инструментом

В 2020 году только 1% жителей Португалии инвестировал в криптовалюты или ICO. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального совета финансовых контролеров (CNSF), пишет Forklog.

В Португалии криптовалюты оказались наименее популярным финансовым инструментом
Фото: investing.com

Результаты опроса

Инициатива регулятора является частью исследования Международной сети ОЭСР по финансовому образованию, направленного на определение экономической грамотности населения. По этому показателю Португалия заняла седьмое место среди 26 стран.

В опросе CNSF приняли участие 977 человек. Цифровые активы оказались наименее известным финансовым инструментом — о них слышали только 34,7% респондентов.

Самыми востребованными стали бессрочные и срочные вклады, о которых осведомлены 99,3% и 93,5% опрошенных соответственно.

Напомним

С 2019 года в Португалии торговля криптовалютами и платежи с использованием цифровых активов не облагаются налогом на добавленную стоимость.

В июне 2021 года Центральный банк Португалии выдал двум биткоин-биржам — Criptoloja и Mind the Coin — лицензии поставщиков услуг виртуальных активов.

Что такое ICO

ICO — это форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной генерацией. Встречается также форма «первичного предложения токенов». Помимо этого термин ICO часто заменяется словом «краудсейл».

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