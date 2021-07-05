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2021-07-05
Нацбанк на прошлой неделе купил на межбанке $26 миллионов
С 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на рынке $26 млн. Валюту регулятор не продавал.
Фото: thepage.ua
Сколько купил валюты НБУ
С 22 по 25 июня Нацбанк купил на рынке $128 млн, а продал $79,5 млн.
С 14 по 18 июня — купил $113,8 млн, а продал $20 млн.
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В мае НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанке.
В апреле он продал $50 млн, в марте — купил $51 млн, в феврале — купил $200 млн, в январе — купил $40 млн, а продал $20 млн.
Всего с начала года Нацбанк купил $973,5 млн, а продал $169,5 млн.
Напомним
В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.