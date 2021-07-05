Цена электроэнергии на РСВ падает третий день подряд. Сегодня почти на 36% по сравнению с 3 июлем

Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) на 4 июля снизилась до исторического минимума в этом году — 426,06 грн/МВт-час. Это на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля, и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ГП «Оператор рынка».

Фото: zaokurs.com

Что происходит на рынке

Отмечается, что цена электроэнергии продолжает падение три дня подряд, снизившись со 1450,65 грн/МВт-ч на 1 июля. При этом объем РСВ сократился с 81?580 МВт-ч на 1 июля до 44?900 МВт. Сейчас по сравнению с 3 июля он вырос на 2000 МВт-час.

Согласно данным «Оператора рынка», средневзвешенная цена э/э на РСВ в Объединенной энергетической системе Украины на 3 июля снизилась до 665,42 грн/МВт-ч, что почти на 36% ниже цены на 2 июля, и 54% ниже цены на 1 июля. Объем РСВ по сравнению со 2 июля снизился почти на 5000 МВт-ч — до 43?200 МВт-час.

Падение цены регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — пояснил выводом спроса с РСВ на рынок двусторонних договоров (РДД) отдельными участниками рынка.

Комиссия отметила, что это прежде всего касается ООО «Д.Трейдинг» (группа ДТЭК), которая, по данным регулятора, уменьшила покупку на РСВ на 74%.

В то же время компания D. Trading 2 июля поздно вечером призвала НКРЭКУ навести порядок на новом рынке электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами работы, срочно устранить манипуляции и спекуляции, которые искажают, по ее мнению, реформу энергетики Украины.

Напомним

2 июля поздно вечером НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РСВ в первые дни июля рекомендовала участникам рынка не ориентироваться на рынок РСВ как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.