Цена электроэнергии на РСВ падает третий день подряд. Сегодня почти на 36% по сравнению с 3 июлем

Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) на 4 июля снизилась до исторического минимума в этом году — 426,06 грн/МВт-час. Это на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля, и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ГП «Оператор рынка».

Цена электроэнергии на РСВ падает третий день подряд. Сегодня почти на 36% по сравнению с 3 июлем
Фото: zaokurs.com

Что происходит на рынке

Отмечается, что цена электроэнергии продолжает падение три дня подряд, снизившись со 1450,65 грн/МВт-ч на 1 июля. При этом объем РСВ сократился с 81?580 МВт-ч на 1 июля до 44?900 МВт. Сейчас по сравнению с 3 июля он вырос на 2000 МВт-час.

Согласно данным «Оператора рынка», средневзвешенная цена э/э на РСВ в Объединенной энергетической системе Украины на 3 июля снизилась до 665,42 грн/МВт-ч, что почти на 36% ниже цены на 2 июля, и 54% ниже цены на 1 июля. Объем РСВ по сравнению со 2 июля снизился почти на 5000 МВт-ч — до 43?200 МВт-час.

Падение цены регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — пояснил выводом спроса с РСВ на рынок двусторонних договоров (РДД) отдельными участниками рынка.

Комиссия отметила, что это прежде всего касается ООО «Д.Трейдинг» (группа ДТЭК), которая, по данным регулятора, уменьшила покупку на РСВ на 74%.

В то же время компания D. Trading 2 июля поздно вечером призвала НКРЭКУ навести порядок на новом рынке электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами работы, срочно устранить манипуляции и спекуляции, которые искажают, по ее мнению, реформу энергетики Украины.

Напомним

2 июля поздно вечером НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РСВ в первые дни июля рекомендовала участникам рынка не ориентироваться на рынок РСВ как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Ликвидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардовЛиквидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардов
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Блок рекламы


Похожие новости
Онлайн-брокер Robinhood оплатит FINRA рекордный штраф — почти $70 миллионовОнлайн-брокер Robinhood оплатит FINRA рекордный штраф — почти $70 миллионов
НКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергииНКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергии
Цена на г/к рулон в США пробила отметку 1700 долл. за тоннуЦена на г/к рулон в США пробила отметку 1700 долл. за тонну
Украина исчерпала квоты на поставку в ЕС почти всех видов металлопродукцииУкраина исчерпала квоты на поставку в ЕС почти всех видов металлопродукции
Приватбанк восстановил работу и вернул деньги клиентамПриватбанк восстановил работу и вернул деньги клиентам
Цена газа в Европе взяла новую высоту из-за отказа Газпрома от доптранзита через УкраинуЦена газа в Европе взяла новую высоту из-за отказа Газпрома от доптранзита через Украину
У клиентов "Приватбанка" из-за сбоя повторно списывают деньгиУ клиентов "Приватбанка" из-за сбоя повторно списывают деньги
С начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн - глава ГФСС начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн - глава ГФС
Украина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистернУкраина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистерн
"Укрзализныця" продала металлолома почти на 1,2 миллиарда гривен"Укрзализныця" продала металлолома почти на 1,2 миллиарда гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости