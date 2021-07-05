США наиболее готовы к обращению криптовалют (исследование)

Криптовалютная платформа Crypto Head оценила Соединенные Штаты как наиболее подготовленную к массовому внедрению цифровых активов страну, пишет forklog.com.

Фото: currency.com

Совокупная оценка

США получили совокупную оценку в 7,13 балла. Следом в рейтинге расположились Кипр и Сингапур с показателями 6,47 и 6,30 соответственно. Замыкают пятерку Гонконг и Великобритания — 6,27 и 6,06 балла соответственно.

Данные: Crypto Head

В общем рейтинге некоторые страны, как США или Кипр, получили дополнительные баллы за легализацию владения криптовалютами и использования их банками.

Криптоматы

Соединенные Штаты значительно опередили всех по количеству криптовалютных банкоматов с 17?436 единицами установленных устройств. Следом в рейтинге расположилась Канада с 1464 биткоин-ATM.

У США оказался и самый высокий показатель по числу жителей на один криптобанкомат — 19?023 человек. У Канады соответствующее количество составило 26?265 жителей.

Однако карликовому государству Сан-Марино с населением 33?604 человек хватило одного установленного аппарата, чтобы занять в этой категории третье место.

Обратная ситуация в Японии с более чем 125 млн жителей, на которых приходится единственный в стране биткоин-ATM.

В Гонконге число устройств составляет 124 единицы, но из-за небольшой площади автономного района Китая каждое из них в среднем покрывает 3 квадратные мили (~2,54 кв. км) — это намного меньше показателя других стран.

Данные: Crypto Head

Лояльность населения

Самый высокий интерес к криптовалютам в интернете продемонстрировали жители Кипра. На 100 тыс. жителей за последний год пришлось почти 34 тыс. поисковых запросов. Еще две страны с показателем выше 30 тыс. — Сингапур и Гибралтар.

Данные: Crypto Head

Напомним

По данным компании MiQ Digital, около 6% жителей США владеют цифровыми активами, а в некоторых штатах интерес пользователей к криптовалютам в 2021 году вырос на более чем 600%.

Контекст

Специалисты платформы использовали для составления рейтинга из 76 юрисдикций ряд данных. Он включал:

количество тематических поисковых запросов Google за год и их прирост за последние 48 месяцев;

за год и их прирост за последние 48 месяцев; число установленных криптовалютных банкоматов;

уровень легализации криптовалют налоговым и финансовым законодательствами.

Все количественные данные пересчитывались на численность населения, а для покрытия биткоин-ATM учитывалась еще и площадь страны. По всем категориям эксперты определяли баллы, максимальная сумма которых могла составить 10.