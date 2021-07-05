Минэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливо

Минэкономики повысило максимальные цены на бензин и дизтопливо

Министерство экономики повысило среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, на основании которой рассчитывается предельная розничная цена топлива на АЗС.

Согласно данным на сайте министерства, на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" средняя стоимость 1 литра бензинов составляет 26,64 грн за литр, дизтоплива – 22,55 грн за литр.

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 31,64 грн/л, дизтоплива – 29,55 грн/л.

Таким образом, по сравнению с ценами, установленными на конец июня, стоимость бензина повышена на 80 копеек, а дизельного топлива – на 32 копейки за литр.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр). Впоследствии Минэкономики разъяснило, что это ограничение не касается так наываемых "преимальных" марок топлива.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в формулу определения предельной розничной цены бензина и дизельного топлива, включив в нее логистические и другие затраты сетей АЗС, что привело к росту цены примерно на 0,6-07 грн за литр.

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