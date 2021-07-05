?НАБУ и САП сообщили о подозрении в деле о хищении 12,3 млн гривен "Южно-Украинской АЭС"

Дело по обвинению 17 человек рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили начальнику управления производственно-технической комплектации ОП "Южно-Украинская АЭС" (входит в состав ГП НАЭК "Энергоатом") и пособнику-фактическому руководителю двух компаний - о подозрении в хищении 12,3 млн гривен госпредприятия.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что действия этих лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. По данным следствия, начальник управления в течение 2011-2012 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке систем промышленного кондиционирования, которые проводила атомная электростанция. Оборудование было поставлено по завышенным ценам, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 12,3 млн гривен.

В НАБУ отметили, что это уже второй выявленный факт коррупции на ОП "Южно-Украинская АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом"". Первый касался нанесения служащими госпредприятия ущерба почти на 28 млн гривен при закупке электрощитового оборудования.

Дело по обвинению 17 человек рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Таким образом, общая сумма убытков предприятию по двум эпизодам составляет почти 40 млн гривен.

Напомним, в 2018 году экс-главе "Энергоатома" выдвинули подозрение и была избрана мера пресечения. Отмечалось, что Виссарион Ким выступил соорганизатором схемы, которая принесла ее участникам почти 30 млн гривен.