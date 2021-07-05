Онлайн-брокер Robinhood оплатит FINRA рекордный штраф — почти $70 миллионов

Американский онлайн-брокер Robinhood согласился выплатить почти $70 млн для урегулирования претензий со стороны регуляторов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саморегулируемую организацию Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), ранее известную как Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг.

Фото: investory.news

Что произошло

Регуляторные органы обвиняли платформу для трейдеров во введении клиентов в заблуждение, поощрении рискованных стратегий и недостаточном контроле за собственными технологиями, пишет investory.news.

Онлайн-платформа для трейдеров согласилась выплатить штраф в размере $57 млн и компенсацию $12,6 млн пострадавшим клиентам. Претензии FINRA были связаны с технологией Robinhood, которая автоматизировала открытие новых счетов и обновляла информацию клиентов относительно их баланса и заемных средств.

Согласно расчетным документам, которую регулятор обнародовал в среду, 30 июня, Robinhood имеет 31 млн клиентов, 18 млн из которых обладают финансируемыми счетам. Компания открыла 90 тыс. новых счетов с 2016-го по 2018 год, несмотря на предупреждения о возможной краже личных данных или другом мошенничестве, сообщила FINRA.

«Robinhood квалифицировал тысячи других счетов для торговли опционами, даже если клиенты не соответствовали критериям приемлемости», — отметил регулятор.

Ошибки Robinhood

FINRA привела несколько примеров ошибок онлайн-брокера. Так, новому 20-летнему клиенту сначала было отказано в торговле опционами после того, как он отметил, что у него мало опыта инвестирования и низкая толерантность к риску. Через три минуты клиент заявил, что имеет трехлетний опыт инвестирования, а Robinhood в течение нескольких секунд одобрил его варианты участия в торговле акциями.

В другом случае тоже 20-летний клиент Robinhood покончил с собой в июне 2020 года, увидев сообщение о том, что у него отрицательный баланс в размере $720 тыс. Он был поражен этим сообщением, поскольку считал, что потерял возможность занимать средства у брокера для торговли. Robinhood также дезинформировал этого клиента о стоимости его позиции; на самом деле она была отрицательной, объем — $365?530, или вдвое меньше, чем показывала система Robinhood, указал регулятор.

Robinhood ввел в заблуждение и других трейдеров, которые также считали, что не могут использовать заемные деньги или маржу, если отключили эту функцию. «Клиенты, которые отключили маржу, все равно могут использовать заемные деньги, если они осуществят определенные виды опционных соглашений», — отмечает регулятор.

Расследование FINRA также обвинило Robinhood в технологических перебоях, нарушивших ее работу в начале марта 2020 года и помешавших торговать 12,5 млн владельцам счетов. Пользователи программы не могли связаться с Robinhood, потому что каналы обслуживания клиентов компании сбоили. Позже, в марте, Robinhood пережила еще один сбой, который произошел из-за непроверенного обновления канала связи с торговой площадкой, выполнявшей клиентские ордера.

Robinhood не контролировал должным образом такие системы, хотя топ-менеджеры знали, что сбои угрожают репутации и росту компании. «Компания предприняла шаги по устранению причин перебоев и снижения риска их возникновения в будущем», — говорится в заявлении Robinhood. Кроме того, сейчас онлайн-брокер предлагает новые возможности обслуживания клиентов.

Что сделала Robinhood для исправления ситуации

Новое соглашение с регуляторами стала третьим для Robinhood. В 2019 году группа заплатила $1,5 млн, дабы разобраться с претензиями FINRA о том, что компания не сделала адекватных шагов для обеспечения наилучших цен по заказу клиентов.

В декабре Robinhood согласилась выплатить SEC $65 млн для урегулирования претензий, связанных с раскрытием информации о платеже за поток заказов или получением доходов от высокоскоростных торговых компаний, которые платят за право выполнения заказов розничных инвесторов. Robinhood заявил после достижения соглашения SEC, что эти проблемы остались в прошлом.

В письменном заявлении, описывающем изменения в своем бизнесе, которую Robinhood прислала FINRA, компания сообщила, что исправила проблемы, связанные с отображением у клиентов неточных балансов и других данных. Компания также усилила свой контроль за использованием клиентами опционов, в частности проводя ежемесячные проверки для обеспечения соответствия клиентов правилам отбора.

Условия соглашения требуют от Robinhood нанять консультанта для проверки комплаенс-систем брокерской компании в течение шести месяцев.

Затем компания будет дано еще три месяца, чтобы выполнить какие-либо рекомендации консультанта. Штраф в размере $57 млн — крупнейший из когда-либо наложенных FINRA. В 2002 году саморегулируемая Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг оштрафовала Credit Suisse First Boston на $50 млн по обвинению в завышении комиссионных сборов по торговле акциями в ходе IPO. Инвестиционный банк, теперь известный как Credit Suisse, урегулировал претензии, не признав и не отрицая обвинений. Джон Мак, председатель CSFB, тогда сказал, что банк будет рад урегулировать расследование.

Ожидания и действия FINRA

Принудительные меры — это удар по быстрому росту платформы, которая была запущена в 2014 году и привлекла пользователей отсутствием комиссий и простым приложением. Компания также привлекла миллионы новых клиентов в этом году. Многие инвесторы обращались к Robinhood, чтобы спекулировать на так называемых мем-акциях GameStop (ритейлер видеоигр) и AMC Entertainment Holdings (сеть кинотеатров).

FINRA последние месяцы подчеркнула, что будет внимательно изучать способы, которыми торгуют технически подкованные участники рынка, учитывая брокерские платформы, которые используют графику и другие стимулы для вознаграждения и поощрения торговли акциями. Организация заявила, что запустит кампанию стоимостью $30 млн для обучения новых инвесторов, которые используют такие приложения, как Robinhood, для торговли различными рискованными активами.

Что известно о Robinhood

Финтехстартап Robinhood основали в 2013 году Влад Тенёв и Байджу Бхатти. Сейчас в компании 2100 штатных сотрудников.

Robinhood является брокерской компанией и позволяет торговать акциями, опционами, криптовалютой, а также долями акций. Сейчас на торговлю опционами приходится около 38% дохода, а на акции и криптовалюту — 25% и 17% соответственно.

Robinhood стал пионером в области бесплатной торговли акциями, что заставило всю отрасль снизить комиссии в 2019 году.

Простой в использовании интерфейс приложения Robinhood также облегчил для розничных инвесторов торговлю ценными бумагами. Это вызвало наплыв молодых инвесторов во время карантина, и в 2021-м Robinhood стал главным инструментом в войне трейдеров с Reddit против Уолл-стрит. Розничные инвесторы помогли «поднять» акции компаний, которые находятся в сложном положении, в частности GameStop, AMC, Bed, Bath & Beyond и BlackBerry.