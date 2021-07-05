НКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергии

Это привело к резкому падению цены электроэнергии на рынке на сутки вперед.

НКРЭКУ обратилась в АМКУ из-за монопольного злоупотребления трейдера Ахметова на рынке электроэнергии
Фото: oilreview.kiev.ua

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) обратилась в Антимонопольный комитет из-за монопольного злоупотребления трейдера Рината Ахметова на рынке электроэнергии, что привело к резкому падению цены электроэнергии на рынке на сутки вперед.

Об этом сообщает Telegram канал "Монополист".

Отмечается, что 4 июля из-за того что "Д.Трейдинг" вывел из рынка на сутки вперед значительный объем спроса на электроэнергию (перешел на прямые договоры) цена электроэнергии упала с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-час.

В результате вечером того же дня Нацкомиссия по регулированию энергетики провела экстренное заседание. На нем был принят ряд решений для восстановления спроса на электроэнергии на РСВ:

  • НКРЭКУ объявила о проведении расследования причин падения цены электроэнергии на РСВ в первые дни июля и обратилась в АМКУ в связи со злоупотреблением своим монопольным положением "Д.Трейдинг";

  • Комиссия ограничила объемы продаж электроэнергии до 50% между аффилированными компаниями в рамках одной вертикально интегрированной группы. В первую очередь это правило касается группы ДТЭК поскольку торговля в рамках одной группы (генерация-поставщик/потребитель) привела к падению цен на РСВ рынка;

  • Для увеличения спроса на РСВ операторы системы передачи (Укрэнерго) и операторы систем распределения (облэнерго) обязаны покупать на этом рынке 95% технологических потерь. До этого они были обязаны покупать на РДН лишь 50% э/э для покрытия технологических расходов;

  • Установлен минимальный прайс-кэп (минимальная предельная цена) продажи электроэнергии на РСВ в размере 734,9 грн/МВт-ч в период 5-8 июля. Цифра равна себестоимости производства электроэнергии Энергоатом, умноженной на индекс цен производителей промпродукции;

  • НКРЭКУ рекомендовала участникам рынка при заключении двусторонних договоров на поставку электроэнергии не использовать цены на РСВ в качестве ценовых индикаторов.

В то же время ДТЭК через свою PR-службу и подконтрольных депутатов/"экспертов" обвинила комиссию в административном управлении рынком с целью "покровительства трейдерам, которые участвуют в махинациях, которые наносят ущерб производителям".

Напомним, в Украине цена поставки электроэнергии привязана к цене РСВ.

В конце мая 2020 НКРЭКУ также обвиняла ДТЭК Ахметова в искусственном обвале цен на рынке "на сутки вперед". Тогда Д.Трейдинг существенно сократила закупки электроэнергии на этом рынке. В регуляторе это связывали с "пиар-компанией" против НКРЭКУ.

В феврале 2021-го цена на электроэнергию снова обвалилась (-27,5%) на фоне кризиса в энергосистеме.

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