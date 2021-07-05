Дефицит общего фонда госбюджета Украины в июне возрос до 18,5 миллиарда, с начала года — до 49,8 миллиарда

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в июне 2021 года возрос до 18,5 млрд грн, а с начала года — до 49,8 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

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Исполнение бюджета

«За январь — июнь 2021 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 49,8 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 118,9 млрд грн», — указано в релизе на сайте Минфина в пятницу, 2 июля, со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно этим данным, в июне общий фонд госбюджета получил 84,9 млрд грн доходов, что на 6,9% выше росписи, а по итогам первого полугодия в госбюджет поступило 505,9 млрд грн доходов, что на 4,9% больше росписи. При этом расходы за шесть месяцев составили 558,4 млрд грн, или на 92,6% росписи за этот период.

Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам проводились в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.

Источники поступлений

По данным министерства, фактические заимствования в общий фонд госбюджета за шесть месяцев составили 257,8 млрд грн или на 23,4% меньше плана.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 59,7 млрд грн ($1,7 млрд та 409,9 млн евро).

Из внешних источников Минфин привлек за указанный период 46,7 млрд грн, в частности:

34,7 млрд грн ($1,25 млрд) — через размещение восьмилетних облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под 6,875% годовых;

9,6 млрд грн — поступление средств займа МБРР для проекта «Первый займ на политику развития в сфере экономического возобновления»;

1,1 млрд грн ($40 млн) — займ от МБРР по программе «Дополнительное финансирование проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

«При этом, платежи по погашению государственного долга за январь — июнь 2021-го составили 231 млрд грн (100% плана), платежи по обслуживанию — 74 млрд грн (94,5% плана)», — указало министерство.

Контекст

Доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы — 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.