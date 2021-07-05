ГБР разоблачило попытку продать под застройку 50 га леса на берегу Днепра выше Киева
Стоимость земель превышает 100 млн гривен.
Государственное бюро расследований разоблачило попытку продать под застройку 50 га леса на берегу Днепра на территории Вышгородского района Киевской области.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
"Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 гектаров леса и продать третьим лицам. Ориентировочная стоимость указанных земель составляла более 100 млн гривен. К сделке за взятки они привлекли должностных лиц Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА и Выщедубечанского лесхоза", - заявило Бюро.
На опубликованных фотоматериалах видно, что земля предназначалась под малоэтажную коттеджную застройку.
Фигурантам сделки планируют объявить о подозрении по ч . 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.