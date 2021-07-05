ГБР разоблачило попытку продать под застройку 50 га леса на берегу Днепра выше Киева

Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований разоблачило попытку продать под застройку 50 га леса на берегу Днепра на территории Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 гектаров леса и продать третьим лицам. Ориентировочная стоимость указанных земель составляла более 100 млн гривен. К сделке за взятки они привлекли должностных лиц Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА и Выщедубечанского лесхоза", - заявило Бюро.

На опубликованных фотоматериалах видно, что земля предназначалась под малоэтажную коттеджную застройку.

Фото: dbr.gov.ua

Фигурантам сделки планируют объявить о подозрении по ч . 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.