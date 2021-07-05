Турецкая Borusan добилась снижения пошлины при поставке труб в США

Министерство торговли США выполнило распоряжение Суда по международной торговле (CIT) о коррекции антидемпинговой пошлины на стандартные круглые сварные трубы, поставляемые подразделениями турецкой компании Borusan. Интересно, что она добилась пересмотра данной пошлины во второй раз.



В 2019 г. Министерство провело повторное расследование по импорту турецких труб в период с 1 мая 2017 г. по 30 апреля 2018 г. По его итогам в январе 2020 г. было объявлено об установлении для компании Borusan пошлины в размере 9,99%.



Турецкая компания опротестовала это решение, указав на допущенные в ходе расследования ошибки в методике и игнорирование фактора введения в США стальных тарифов в марте 2018 г. В марте 2020 г. пошлина для нее была снижена до 8,48%.



Однако Borusan не остановилась на этом и подала иск в CIT, заявляя, что в Министерстве исправили не все ошибки. По итогам занявшего больше года процесса ей удалось добиться нового уменьшения ставки пошлины — до 4,06%.