Цены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч за 1 тысячу кубов

Цены на природный газ на украинском рынке на торгах 1 июля превысила 15 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС). Это новый исторический рекорд, пишет ExPro.

Цены на газ в Украине впервые в истории превысили 15 тысяч за 1 тысячу кубов
Фото: focus.ua

Динамика торгов

По сравнению с предыдущим днем цены выросли в среднем на 11?12%, или на 1500 грн/тыс. куб. м.

В начале четверга, 1 июля, разница между ценами на газ в Украине и Европе возросла до 1300 грн/тыс. куб. м, или до €3,1/MWh. Однако ближе к концу дня разница сократилась до 100?200 грн/тыс. куб. м или до €0,25/MWh.

Стоит отметить, что темп роста цен в Украине даже выше, чем в Европе, где в первый день июля газ подорожал примерно на 5%.

Ресурс июля в конце дня торговался по ценам 14?700?15?200 грн/тыс. куб. м, также примерно на 12%, или на 1600 грн, выше, чем в конце среды, 30 июня.

Контекст

Газ в Украине все еще торгуется ниже, чем в Европе, что теоретически должно делать импорт экономически невыгодным. Зато импорт газа в Украину с начала июля вырос втрое — до 15,8 млн куб. м. По информации ExPro, импортером выступает НАК «Нафтогаз Украины».

На передний план вышла торговля газом в ПХГ, цены на который в конце 1 июля колебались в диапазоне 14?800?15?200 грн/тыс. куб. м, в среднем на 11% или на 1500 грн выше, чем в предыдущий день.

Причины для роста цен на газ в Украине — высокий спрос на фоне ограниченного предложения и рост котировок в Европе. При этом газ в Европе дорожает прежде всего потому, что Газпром не забронировал прерывистые мощности для транзита газа через Украину на июль, когда газопроводы «Ямал» и «Северный поток» будут отключены для технического обслуживания.

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