Заправки Glusco возобновили продажу бензина и дизтоплива после 4-месячного перерыва

Более ста дней сеть продавала только автогаз.

Заправки Glusco возобновили продажу бензина и дизтоплива после 4-месячного перерыва
Фото: instagram.com/taxiserviceua

Заправки Glusco возобновили продажу бензина и дизтоплива после почти 4-месячного перерыва.

В начале марта 2021 СБУ и ДФС провели масштабную спецоперацию на заправках, нефтебазах и других объектах сети Glusco, по результатам которой силовики заявили о разоблачении схемы реализации на ней некачественных нефтепродуктов.

С тех пор эти заправки продавали только газ, а бензина и дизтоплива на них не было. Но с понедельника, 5 июля, стелы Glusco впервые за долгое время начали показывать весь ассортимент заправок, а не только автогаз.

По данным источника enkorr из сети Glusco, "сегодня с 00:00 заправки работают в полноценном режиме, включая продажу топлива". По его словам, возобновление деятельности стало возможным после урегулирования в судебном порядке.

Напомним, что сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти", работавших под торговыми марками Formula, ТНК, «Золотой Гепард", "Смайл". В 2016 году "Роснефть" решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком.

Сам Моисеев свое партнерство с Медведчуком отрицает. Политик также отрицает связь с бизнесом Моисеева.

19 февраля 2021 Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма, а 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба устроили масштабную спецоперацию на заправках и нефтебазах Glusco.

Заправки Glusco с тех пор продают только газ, тогда как бензина и дизтоплива на них нет.

В начале июня стало известно, что SOCAR ведет переговоры о покупке сети заправок Glusco.

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