НКРЭКУ собирается на экстренное заседание

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в воскресенье, 4 июля, проведет экстренное заседание.

Заседание начнется в 21:00, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседание вынесен один вопрос - об урегулировании актуальных вопросов деятельности участников рынка электроэнергии.

Других подробностей нет.

Как сообщает Интерфакс-Украина, за три дня июля, со 2 по 4 июля, цена электроэнергии на РДН снизилась почти в 3,5 раза по сравнению с ценой на 1 июля - с 1450,65 грн/МВт-час до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт -ч на 4 июля.

При этом объем РДН снизился до 44,9 тыс. МВт-ч с 81,58 тыс. МВт-ч на 1 июля. По сравнению с 3 июля он вырос на 2 тыс. МВт-час.

НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РДН в первые дни июля рекомендовала участникам рынка не ориентироваться на рынок РДН как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.

Падение цены регулятор объяснил выводом спроса со РДН на рынок двусторонних договоров (РДД) отдельными участниками рынка.

По результатам торгов на 5 июля цена повысилась до 505,68 грн/МВт-час.