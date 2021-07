Эксперт Bernstein заявил, что покупка Xerox компанией HP Inc обрела смысл

Миллиардер Карл Айкан (Carl Icahn) со свойственной ему настойчивостью склонял руководство Xerox к покупке более крупной HP Inc. вплоть до марта 2020 года, но в дело вмешалась пандемия, и активист отступил. Аналитик Bernstein утверждает, что сейчас созданы условия, при которых объединение компаний по обратной схеме обрело смысл.

Источник изображения: Getty Images

Речь в аналитической записке Тони Сакконаги (Toni Sacconaghi) идёт о покупке Xerox компанией HP Inc. По словам автора, за время пандемии величина капитализации Xerox уменьшилась в два раза, тогда как аналогичный показатель HP Inc. вырос на 34 %. По оценкам источника, покупка Xerox обошлась бы конкурирующей компании в $5 млрд, и уже к 2024 году позволила бы получать дополнительные $1,1 прибыли в пересчёте на каждую акцию.

Новый генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) на одном из недавних мероприятий Bernstein выразил мнение, что сегмент устройств для печати корпоративного класса ждёт дальнейшая консолидация, и эта компания хотела бы в данном процессе участвовать с выгодой для себя. Сила HP Inc. в условиях пандемии заключается в способности компенсировать потери на рынке устройств печати успехами в сегменте ПК и другого оборудования, спрос на которое вырос. У компании Xerox такого противовеса нет, поэтому она более уязвима для подобного кризиса. Карл Айкан продолжает верить в перспективы Xerox, поскольку принадлежавшие ему 4 % акций HP Inc. он продал, при этом увеличив долю в капитале Xerox с 11 до 16 %.