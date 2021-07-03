Гражданин Турции пытался незаконно ввезти в Украину бриллиантов на 4,5 млн гривень

В аэропорту "Харьков" пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в Украину бриллиантов и изделий из золота на 4,5 млн гривень одним из пассажиров рейса из Стамбула.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В вещах 44-летнего гражданина Турции правоохранители обнаружили два кольца из белого золота, украшенные бриллиантами, 23 бриллианта белого цвета с сертификатами GIA общим весом 10 карат, цепочку золотую весом 55 граммов, две цепочки из белого золота с подвеской, браслет из белого золота, украшенный 19 бриллиантами, девять колец из белого золота, украшенных бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом HRD и шесть бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса", - перечислили правоохранители.

В видео, опубликованном на сайте ГПСУ в YouTube, сотрудница пограничной службы рассказала, что часть драгоценностей обнаружили в карманах брюк.

"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Предварительная стоимость обнаруженных драгоценностей достигает 4,5 млн грн", - отметили в ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" у иностранца нашли бриллианты на 1 млн гривень.