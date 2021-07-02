Еврокомиссия подготовила инвестиционный план для Восточного партнерства на €2,3 млрд

Предложение ЕС будут обсуждать на саммите в декабре 2021 года.

Еврокомиссия подготовила инвестиционный план для Восточного партнерства на €2,3 млрд
Фото: open.by

Европейская комиссия и верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель в пятницу, 2 июля, утвердили повестку дня дальнейшего сотрудничества со странами Восточного партнерства, в том числе Украиной.

"Эта повестка дня базируется на пяти долгосрочных целях, в основе которых лежит устойчивость, определенная на будущее Восточного партнерства в марте 2020 года. Она будет подкреплена экономическим и инвестиционным планом на сумму 2,3 миллиарда евро в виде грантов, дотаций и гарантий в возможностью привлечения до 17 миллиардов евро частных инвестиций", - говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения и соседства Оливера Варгеи, это амбициозный план, который поможет стимулировать создание новых рабочих мест и экономический рост в регионе Восточного партнерства.

План предусматривает поддержку 500 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, строительство или обновление 3 тысяч километров приоритетных автодорог и железных дорог, борьбу с коррупцией, сокращение потребления электроэнергии на 20% в 250 тысячах домохозяйств, улучшение качества воды и воздуха, улучшение доступа к интернету, помощь с вакцинацией медработников, помощь общественным организациям и независимым медиа, возможности поездок для 70 тысяч студентов и исследователей.

План будет обсуждаться на саммите Восточного партнерства в декабре 2021 года.

Восточное партнерство - инициатива ЕС, распространяется на шесть восточноевропейских соседей - Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь. Последняя приостановила свое участие в Восточном партнерстве, но план рассчитан и на нее тоже.

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