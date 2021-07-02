СБУ задержала товар на 16 млн гривен одного из "королей контрабанды"

Служба безопасности Украины заявила о задержании партии контрабандного товара на 16 млн гривен, к которой вроде бы причастна семья львовского бизнесмена Владимира Дидуха.

Фото: Служба безопасности Украины

"Контрабандный канал шел через Галицкую таможню. Организаторы схемы - представители криминалитета и их родственники, находящиеся под санкциями СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха. К «схеме» дельцы привлекли инспектора таможенного поста «Яворов». Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре. А именно: зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как «настенную плитку»", - сообщила пресс-служба СБУ .

Правоохранители пресекли "схему" во время таможенного оформления груза.

Инспектору сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 - покушение на несанкционированные действия с системой таможенного оформления.

Ему собираются избрать меру пресечения и отстранить от должности.

Львовский предприниматель Владимир Дидух, он же Вова Морда, известный как спонсор "Свободы". В 2014 году он рассказал, что финансировал партию, и потребовал вернуть 48 млн долларов. В августе 2012 года на Дидуха было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли, водитель погиб, а сам Дидух попал в реанимацию. Еще одно покушение на Дидуха удалось предотвратить в 2019 году.

В 2021 году Дидух попал под санкции СНБО в связи с причастностью к контрабанде. Президент Владимир Зеленский в начале апреля говорил, что СНБО решила заблокировать активы и имущество лиц, "которых можно назвать топ-10 украинской контрабанды".