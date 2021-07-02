На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Румынии произошел взрыв

Пострадали по меньшей мере пять человек.

В Румынии примерно в 12:15 по местному времени произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в городе Нэводари.

Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Фото: Amator

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек. У одного из пострадавших - ожоги 45% поверхности тела.

Через час после взрыва пожар удалось локализовать, не допустив его распространения.

На место происшествия прибыли более десятка пожарных расчетов. Причина взрыва не сообщается.

По данным местных СМИ , на место выехали министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде и глава Департамента чрезвычайных ситуаций Раед Арафат.

НПЗ Petromidia - крупнейший в Румынии и один из крупнейших в Восточной Европе.