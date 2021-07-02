На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Румынии произошел взрыв

Пострадали по меньшей мере пять человек.

В Румынии примерно в 12:15 по местному времени произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia в городе Нэводари.

Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Фото: Amator

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек. У одного из пострадавших - ожоги 45% поверхности тела.

Через час после взрыва пожар удалось локализовать, не допустив его распространения.

На место происшествия прибыли более десятка пожарных расчетов. Причина взрыва не сообщается.

По данным местных СМИ, на место выехали министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде и глава Департамента чрезвычайных ситуаций Раед Арафат.

НПЗ Petromidia - крупнейший в Румынии и один из крупнейших в Восточной Европе.

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