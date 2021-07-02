Столичные власти категорически против введения в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле, - заместитель Кличко

Киевский городской совет обжалует решение Северного апелляционного хозяйственного суда о введении дома в эксплуатацию.

Столичные власти категорически против введения в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле, - заместитель Кличко
Фото: надане Єгором Недашківським

Столичные власти, вопреки решению Кассационного административного суда, считают невозможным введение в эксплуатацию 12-этажного дома на Подоле, расположенного на улице Нижний Вал, 27-29. Об этом заявил заместитель городского головы Виталия Кличко - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

По словам Бондаренко, городская власть продолжает отстаивать позицию киевлян в судебных спорах относительно «дома-монстра».

«К сожалению, Киевский городской совет не был привлечен к судебному процессу относительно обязательства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины выдать сертификат готовности к эксплуатации «дома-монстра» в Подольском районе столицы. Однако для его ввода в эксплуатацию отсутствует базовый компонент: по состоянию на сегодня застройщик не имеет в собственности или пользовании земельные участки. Следовательно, выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий теми лицами, которые осуществят это, что является уголовным правонарушением. Наша позиция неизменна - этажность этого чудовища должна быть приведена к первичным показателям», - отметил Бондаренко.

Ранее стало известно, что Киевский городской совет обжалует решение Северного апелляционного хозяйственного суда о введении в эксплуатацию дома на Подоле.

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