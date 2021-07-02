Из-за лесных пожаров канадская Cameco приостановила добычу урана

Из-за лесных пожаров канадская Cameco приостановила добычу урана

Канадская Cameco приостановила добычу урана на своей шахте Cigar Lake мощностью более 8 000 тонн уранового концентрата в год в Саскачеване в качестве меры предосторожности из-за лесного пожара, который в настоящее время горит поблизости от шахты, сообщила компания 1 июля.

Неделя аномального зноя на западном побережье США и в Канаде привела к сотням внезапных смертей. Только в провинции Британская Колумбия число погибших от причин, связанных с устойчиво высокой температурой, приближается к полутысяче, сообщают СМИ Канады со ссылкой на полицию.

Оператор шахты Cameco заявил в своем заявлении, что "тепловой купол", который недавно установился над западной Канадой, вызвав чрезвычайно жаркую и сухую погоду, "осложнил ситуацию".

Феномен "теплового купола" привел к резкому повышению температуры на северо-западе Тихого океана за последнюю неделю. На западе Канады из-за аномальной жары почти полностью уничтожен городок Литтон, где температура на днях поднималась до 50 градусов. Спасители сообщили, что огонь разрушил 90% строений, муниципальных и частных.

В заявлении говорится, что компания эвакуирует с объекта примерно 230 второстепенных сотрудников. Решение было принято после консультаций с представителями Агентства общественной безопасности Саскачевана по борьбе с пожарами.

Рудник расположен в северной части провинции, в настолько удаленном районе, что рабочих привозят на место и обратно на самолетах.

По словам Cameco, на объекте останется около 80 основных сотрудников, чтобы "поддерживать объект в безопасном состоянии".

Это уже третий раз за 16 месяцев, когда Cigar Lake временно закрывают. Первый был в марте 2020 года из-за роста числа случаев коронавируса. Рудник возобновил работу в сентябре.

Второй был в декабре, опять же из-за пандемии. Производство Cigar Lake было приостановлено до его перезапуска в апреле.

Рудник принадлежит Cameco (50,025%), Orano Canada (37,1%), Idemitsu Canada Resources (7,875%) и TEPCO Resources (5,0%) и управляется Cameco.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Средняя зарплата в мае превысила минимальную в 2,3 раза — ГосстатСредняя зарплата в мае превысила минимальную в 2,3 раза — Госстат
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ обезвредила криптоферму, из-за которой без света и воды могла остаться часть ЧерниговщиныСБУ обезвредила криптоферму, из-за которой без света и воды могла остаться часть Черниговщины
В госбюджет перечислены 750 млн грн дивидендов, отсроченных из-за пандемии, - и.о. главы УЗ ЮрикВ госбюджет перечислены 750 млн грн дивидендов, отсроченных из-за пандемии, - и.о. главы УЗ Юрик
Денежные переводы из-за рубежа выросли до $5,1 миллиардаДенежные переводы из-за рубежа выросли до $5,1 миллиарда
Цена газа в Европе взяла новую высоту из-за отказа Газпрома от доптранзита через УкраинуЦена газа в Европе взяла новую высоту из-за отказа Газпрома от доптранзита через Украину
У клиентов "Приватбанка" из-за сбоя повторно списывают деньгиУ клиентов "Приватбанка" из-за сбоя повторно списывают деньги
"Слуги народа" позволили без тендеров строить аэропорты и железные дороги на 5 млрд из-за Дня независимости, – "Наші гроші""Слуги народа" позволили без тендеров строить аэропорты и железные дороги на 5 млрд из-за Дня независимости, – "Наші гроші"
Связанные с Пинчуком компании вернули государству две лицензии на добычу нефти и газаСвязанные с Пинчуком компании вернули государству две лицензии на добычу нефти и газа
Канадская Teck Resources хочет удвоить производство медиКанадская Teck Resources хочет удвоить производство меди
В "Киевавтодоре" устроили обыски из-за ремонта Борщаговского путепроводаВ "Киевавтодоре" устроили обыски из-за ремонта Борщаговского путепровода
Из-за закрытия шахт в Бразилии цены на руду опять поползли вверхИз-за закрытия шахт в Бразилии цены на руду опять поползли вверх
Последние новости
Подгружаем последние новости