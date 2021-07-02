Объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 42,2%

Объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 42,2%

В течение первого полугодия 2021 года объемы заготовки металлолома в Украине существенно увеличились. По данным объединения УАВтормет, в январе – июне текущего года ломозаготовителями страны было собрано 1,97 млн тонн металлолома, что на 42,2% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

В объединении пояснили, что такая тенденция обусловлена высокими закупочными ценами металлургических предприятий, которые наблюдались на украинском и мировом рынках в течение второго квартала текущего года, а также активизацией со стороны экспортеров.

Поставки металлолома на украинские металлургические комбинаты в январе-июне 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 26,3% (до 1 653,3 тыс. тонн). Технологические запасами металлолома на предприятиях оцениваются не менее чем 120,0-125,0 тыс. тонн.

Экспорт металлолома в первом полугодии 2021 года составил 230,9 тыс. тонн, что почти в четырнадцать раз выше объемов, отгруженных за рубеж в январе – июне 202 года (16,8 тыс. тонн).

Импорт металлолома в этот же период составил 12,6 тыс. тонн, что значительно превышает прошлогодний показатель, когда было импортировано 9,2 тыс. тонн металлолома (+ 36,6%).

МинПром по материалам Металлургпром

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