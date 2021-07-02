За 6 месяцев Украина наторговала черными металлами на сумму свыше 6 млрд долл.

За 6 месяцев Украина наторговала черными металлами на сумму свыше 6 млрд долл.

В течение первого полугодия 2021 года из Украины было экспортировано 9,86 млн тонн черных металлов на общую сумму 6,11 млрд долларов США. По сравнению с предыдущим годом отмечается рост экспортных поставок в физическом выражении на 6,1%, в денежном - рост поступления валютной выручки на 56,7%. Экспорт металлолома лома составил 230,9 тыс. тонн (значительный рост), чугуна - 1478,6 тыс. тонн (+ 0,6%) и полуфабрикатов (квадратной заготовки, слябов и т.п.) – 3 636,8 тыс. тонн (- 0 2%).

Товарная структура экспорта: 36,9% - полуфабрикаты (квадратная заготовка, слябы), 20,6% - металлургическое сырье (чугун, ферросплавы, металлолом) и 42,5% - стальной прокат.

Географическая структура экспорта: страны ЕС-28 (31,0%), Африка (13,0%), страны Европы (14,5%), СНГ (6,5%) и страны Ближнего Востока (12,0%) и другие.

Экспорт железорудного сырья в январе-июне 2021 года составил 23,1 млн  тонн, что меньше объемов внешних отгрузок за аналогичный период предыдущего года на 3,0%, когда было экспортировано 22,4 млн тонн.

Импорт черных металлов в Украину в течение 6 месяцев 2021 года сократился на 9,7% (до 504,2 тыс. тонн). Импорт металлолома составил 12,6 тыс. тонн, что на 36,6% больше показателя прошлого года.

МинПром по материалам Металлургпром

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