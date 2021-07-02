Главе правления "Кузницы на Рыбальском" и экс-замминистра обороны объявили подозрение в убытках на 475 млн гривен

Бывшему заместителю министра обороны Украины и главе правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" объявили о подозрении в нанесении ущерба по делу о закупке военной техники низкого качества. Об этом сообщили на брифинге Государственного бюро расследований.

"После аннексии Крыма в ВСУ возникла необходимость в строительстве судов, поэтому в 2016 планировали изготовить два бронированных катера, потом еще один. Одно из профильных учреждений разработало проектную документацию. Узнав о таких планах глава правления подбил заместителя министра обороны заключить государственный контракт именно с его предприятием. Чиновник знал об отсутствии проектной документации у предприятия, он превысил полномочия и дал указание подчиненным заключить договора", - сообщили на брифинге в ГБР.

Представители департамента заключили соглашения, без гарантий и препятствий провели предоплату 80% суммы договора, дополнительными соглашениями продлили сроки выполнения заказа, изменили условия контракта, которые дали возможность без дополнительных проверок продать катера Минобороны и осуществить полную оплату на сумму более 443 млн гривен.

За пять лет построили два катера, еще один строят, но они не отвечают заявленным требованиям. На сегодня принятие катеров на вооружение невозможно, потребности ВСУ необеспеченные, утверждают в ГБР.

"Выявлен и другой факт превышения полномочий заместителя Минобороны и главы департамента. Они допустили закупку санитарных авто ЧАО "Богдан Моторс", которые не соответствуют требованиям и не могут использоваться по назначению. Это делает невозможным выполнение своих служебных обязанностей медслужбы ВСУ по транспортировке больных", - добавили в ГБР.

Сумма убытков по этому эпизоду составляет более 32 млн гривен. Общая сумма убытков от действий - более 475 млн гривен.

"Сегодня следователи сообщили о подозрении заместителю министра обороны Украины, который был на должности в 2015-2019 годах, и директорам департамента Минобороны, которые находились на должностях в 2015-2019 годах. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 426-1 УК - умышленное совершение действия, которые явно выходят за пределы прав и полномочий. Санкция статьи - лишение свободы от 7 до 10 лет. Также сообщается о подозрении председателю правления "Кузница на Рыбацком" за подстрекательство военно должностного лица к превышению власти и полномочий в условиях особого периода, повлекшее тяжелые последствия. Максимальное наказание - от 7 до 10 лет ", - отметили на брифинге.

Председателем правления ЧАО "Кузница на Рыбацком" является Валерий Шандра. На вопрос журналистов о том, является ли подозреваемым заместителем минобороны Игорь Павловский, который уже фигурирует в другом производстве, в ГБР не ответил.

В общем подозрения вручили 4 лицам, сторона обвинения просит арест с возможностью залога в сумме, тождественной нанесенным убыткам.

Как известно, акционерами "Кузни" были Петр Порошенко и Игорь Кононенко, в 2018 они продали завод Сергею Тигипко. "Богдан Моторс" также имела отношение к Порошенко - эта компания была основана совместно с Игорем Гладковским.

Напомним, также расследуется дело экс-замминистра обороны, директора департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники в сговоре с Игорем Гладковским в 2017 году. По данным следствия, они организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей "МАЗ 6317" (Богдан 6317) по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" - доли в уставном капитале которых прямо и косвенно принадлежали Гладковскому и его окружению.