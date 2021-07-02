Индийская JSPL построит интегрированный металлургический завод

Индийская JSPL построит интегрированный металлургический завод

Индийская металлургическая компания Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) построит интегрированный металлургический завод производственной мощностью 2,25 млн т в год в округе Неллуру на юго-востоке индийского штата Андхра-Прадеш, в районе портового города Тамминапатнам.

Проект стоимостью 75 млрд рупий (чуть больше 1 млрд долл.) был утвержден на заседании Бюро по развитию инвестиций штата Андхра-Прадеш. При этом было принято решение о выделении JSPL участка земли под строительство, сроки которого пока не названы.

Компания JSPL входит в "большую шестерку" крупнейших производителей стали в Индии. В 2020 г. объем выплавки на ее предприятиях составил 8,6 млн т.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Средняя зарплата в мае превысила минимальную в 2,3 раза — ГосстатСредняя зарплата в мае превысила минимальную в 2,3 раза — Госстат
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ заблокировала схему трудоустройства украинцев на оборонных заводах РФСБУ заблокировала схему трудоустройства украинцев на оборонных заводах РФ
Власти Индонезии хотят ограничить строительство заводов по выпуску ферроникеляВласти Индонезии хотят ограничить строительство заводов по выпуску ферроникеля
Немецкая Saarstahl хочет купить два сталелитейных завода Liberty Steel во ФранцииНемецкая Saarstahl хочет купить два сталелитейных завода Liberty Steel во Франции
Tsingshan решила построить в Индонезии крупный алюминиевый заводTsingshan решила построить в Индонезии крупный алюминиевый завод
В Коломые перерыли вход на территорию завода из-за неуплаты налогов арендаторамиВ Коломые перерыли вход на территорию завода из-за неуплаты налогов арендаторами
Еще один спиртзавод, от которого дважды отказались покупатели, в третий раз выставили на приватизациюЕще один спиртзавод, от которого дважды отказались покупатели, в третий раз выставили на приватизацию
В ЕС до 9 июля примут решение о продаже ArcelorMittal двух заводов Liberty SteelВ ЕС до 9 июля примут решение о продаже ArcelorMittal двух заводов Liberty Steel
Фонд госимущества продал спиртзавод около Харькова за 101 млн гривенФонд госимущества продал спиртзавод около Харькова за 101 млн гривен
Vale пришлось остановить работу завода и рудника на комплексе MarianaVale пришлось остановить работу завода и рудника на комплексе Mariana
Китайская компания построит в Индонезии новый коксохимический заводКитайская компания построит в Индонезии новый коксохимический завод
Последние новости
Подгружаем последние новости