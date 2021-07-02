Индийская JSPL построит интегрированный металлургический завод

Индийская металлургическая компания Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) построит интегрированный металлургический завод производственной мощностью 2,25 млн т в год в округе Неллуру на юго-востоке индийского штата Андхра-Прадеш, в районе портового города Тамминапатнам.



Проект стоимостью 75 млрд рупий (чуть больше 1 млрд долл.) был утвержден на заседании Бюро по развитию инвестиций штата Андхра-Прадеш. При этом было принято решение о выделении JSPL участка земли под строительство, сроки которого пока не названы.



Компания JSPL входит в "большую шестерку" крупнейших производителей стали в Индии. В 2020 г. объем выплавки на ее предприятиях составил 8,6 млн т.



