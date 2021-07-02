ФГИУ начал прием заявок для участия в аукционе по приватизации ОГХК

ФГИУ начал прием заявок для участия в аукционе по приватизации ОГХК

Фонд госимущества Украины 2 июля начал прием заявок для участия в аукционе по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", сообщает пресс-служба ФГИУ.

Аукцион состоится 31 августа в 11:00, со стартовой ценой 3,7 млрд грн.

"Аукцион по приватизации АО "ОГХК" состоится по классической модели - повышение цены с шагом в 50 млн грн, а все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию", - сказано в сообщении.

С момента публикации и до 16:00 19 августа потенциальные инвесторы, которые готовы принять участие в аукционе, могут оплатить гарантийный взнос в сумме 185 млн грн, регистрационный взнос в сумме 60 тыс. грн, и подать аукционную документацию в Фонд государственного имущества.

Также, по письменному требованию желающих принять участие в аукционе и после заключения с Фондом госимущества договора о конфиденциальности, они имеют возможность посетить офис компании.

В структуру АО "ОГХК" входят Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская область).

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Средняя зарплата в мае превысила минимальную в 2,3 раза — ГосстатСредняя зарплата в мае превысила минимальную в 2,3 раза — Госстат
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине начали продавать сельскохозяйственную землю, зарегистрировано уже более 30 соглашенийВ Украине начали продавать сельскохозяйственную землю, зарегистрировано уже более 30 соглашений
На мировых рынках начала дешеветь заготовкаНа мировых рынках начала дешеветь заготовка
С начала годы цены на нефть выросли в среднем на 50%С начала годы цены на нефть выросли в среднем на 50%
Интерпайп начал поставки колес улучшенного дизайна для Indian RailwaysИнтерпайп начал поставки колес улучшенного дизайна для Indian Railways
ЕЭК начала расследование в отношении украинских ферросплавовЕЭК начала расследование в отношении украинских ферросплавов
С начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн - глава ГФСС начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн - глава ГФС
Импорт стали в США с начала года вырос на 7%Импорт стали в США с начала года вырос на 7%
В начале июня китайские металлурги увеличили объемы производстваВ начале июня китайские металлурги увеличили объемы производства
Власти Китая начали расследовать причины резкого роста цен на уголь и рудуВласти Китая начали расследовать причины резкого роста цен на уголь и руду
Суд вернул государству 14 зданий Нацкинематеки, которые незаконно продали на аукционеСуд вернул государству 14 зданий Нацкинематеки, которые незаконно продали на аукционе
Последние новости
Подгружаем последние новости