ФГИУ начал прием заявок для участия в аукционе по приватизации ОГХК

Фонд госимущества Украины 2 июля начал прием заявок для участия в аукционе по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", сообщает пресс-служба ФГИУ.



Аукцион состоится 31 августа в 11:00, со стартовой ценой 3,7 млрд грн.



"Аукцион по приватизации АО "ОГХК" состоится по классической модели - повышение цены с шагом в 50 млн грн, а все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию", - сказано в сообщении.



С момента публикации и до 16:00 19 августа потенциальные инвесторы, которые готовы принять участие в аукционе, могут оплатить гарантийный взнос в сумме 185 млн грн, регистрационный взнос в сумме 60 тыс. грн, и подать аукционную документацию в Фонд государственного имущества.



Также, по письменному требованию желающих принять участие в аукционе и после заключения с Фондом госимущества договора о конфиденциальности, они имеют возможность посетить офис компании.



В структуру АО "ОГХК" входят Вольногорский горно-металлургический комбинат (Днепропетровская область) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (Житомирская область).



