Ликвидность банковского сектора остается высокой — более 215 миллиардов

Ликвидность банковского сектора (корсчета банков и депозитные сертификаты НБУ) остается высокой — более 215 млрд грн. Это больше чем в 4 раза превышает необходимый уровень обязательных резервов — 54,5 млрд грн. Об этом говорится в статистике и Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июнь.

Фото: banker.ua

Ключевые тренды

Стоимость межбанковских ресурсов продолжала плотно коррелировать с динамикой учетной ставки, которая осталась без изменений — 7,5%. Это решение учитывало значительное влияние на майское ускорение инфляции со стороны факторов предложения преимущественно краткосрочного характера.

Процентные ставки

Сохранение значительного профицита ликвидности удерживало Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) практически на уровне нижней границы коридора операционных ставок НБУ — 6,5%.

За счет аккумулирования средств на счете правительства (главным образом из-за уплаты налогов в последней декаде месяца) ликвидность банков сократилась за неделю на почти 13 млрд грн, тогда как факторами ее поддержки выступали снижение объемов наличной гривны во внебанковском обращения и операции НБУ по поддержке ликвидности банков через операции рефинансирования (банкам было предоставлено 750 млн грн на срок 84 дня по ставке 7,5%).

В мае банки постепенно повышали гривневые ставки по своим продуктам, реагируя на предыдущие повышения ключевой ставки. Впрочем, отдельные ставки (в частности по депозитам по требованию) реагировали инертно, что объясняется значительным притоком таких средств в банковскую систему.

Средневзвешенные гривневые процентные ставки по новым кредитам и депозитам,%

Продолжали расти остатки по кредитам и депозитам, хотя рост депозитов домохозяйств несколько притормозился.

ОВГЗ

Восстановление интереса иностранных инвесторов к гривневым ОВГЗ компенсировало значительный объем погашения государственных ценных бумаг. В то же время доходность гривневых ОВГЗ на первичном рынке практически не изменилась, а на вторичном — несколько снизилась.

Однако заинтересованность нерезидентов гривневым ОВГЗ позволило правительству привлечь значительные объемы средств без повышения их стоимости.

Изменение объема гривневых ОВГЗ в обращении в разрезе владельцев, млрд грн

Валюта

На протяжении большей части июня на валютном рынке предложение преобладало над спросом на фоне благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и возобновления интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ. Впрочем, в конце месяца ситуационные факторы (значительные бюджетные выплаты, увеличение волатильности на мировых финансовых рынках) привели к увеличению спроса на иностранную валюту и коррекции курса гривны. Для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ в июне проводил операции как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. Чистая покупка валюты НБУ составила $0,6 млрд.

В целом с начала июня положительное сальдо интервенций НБУ на межбанковском рынке составило почти $350 млн (с начала года — $570 млн).

В сегменте валютных операций физических лиц продолжает наблюдаться преобладание предложения иностранной валюты над спросом. В частности, с начала июня чистая продажа физическими лицами иностранной валюты (в наличной и безналичной формах) превысил $300 млн, а с начала года — почти $1,6 млрд.

Безналичные операции клиентов банков с иностранной валютой и интервенции НБУ, $ млрд