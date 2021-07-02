«Пилотный» проект: на рынке появилась первая кредитная карта МФО

Компания moneyveo в партнерстве с Айбокс Банком и Visa запустили платежную карту с кредитным лимитом Veocard. Пока что карта доступна только для тестовой группы клиентов. Об этом сообщил директор по развитию продуктов moneyveo Влас Головин на MFO Summit 2021.

Фото: kun.uz

Как получить карту

Подать заявку можно онлайн — на сайте микрофинансовой организации. Система попросит подгрузить все необходимые документы и покажет доступный кредитный лимит.

Идентифицировать клиентов будут в отделениях Новой Почты. Там же будут печатать и подписывать документы.

Активация карты с подключением к 3D Secure займет не более одной минуты, обещают разработчики. На телефон клиента приходит смс-сообщение с пин-кодом и сразу же устанавливается кредитный лимит.

Условия продукта:

кредитный лимит до 15 тыс. грн;

бесплатное снятие наличных средств в банкомате;

первый календарный месяц акционная процентная ставка — 0,5% (далее — вдвое выше);

льготный период с 1 по 5 число следующего месяца;

кешбэк 1% на все категории.

В личном кабинете можно посмотреть историю всех транзакций и полную статистику по карте, а также пополнить карту онлайн в несколько касаний.

Карту можно использовать как дебетовую, пополняя собственными деньгами, или как классическую кредитку. Каждому новому клиенту обещают зачислить на счет Veocard бонус — 100 грн.

Будущее за финтехом

Проект задумывался еще в 2019 году. Велись многочисленные переговоры с финучреждениями. Но только Айбокс Банк оказался готов к подобным финтех-проектам, заявили в moneyveo.

«Veocard привлекла тем, что использовать карту будут вдвое чаще. Если классическая кредитка имеет уровень согласования кредитного лимита 45%, то продукт moneyveo был заявлен на 90%. Средний лимит в три раза меньше банковского, тем не менее скорость оборачивания денег на карте в 10 раз выше. Банк зарабатывает в этом случае именно на транзакциях — списаниях и пополнениях», — рассказал директор департамента инноваций Айбокс Банка Дмитрий Яковлев.

Банку интересен сегмент клиентов, который находится вне банковского сектора. Его также интересуют технологии, так как проект запускали, когда государство разрешило идентифицировать клиентов онлайн.

По словам Дмитрия Яковлева, банку поставили жесткий тайминг: нужно было отреагировать в момент обращения клиента через сайт, выпустить карту, отдать Новой Почте, дождаться, пока конверт придет до адресата. И всего до 5 минут, чтобы клиент успел получить карту в отделении.

«Пилот прошел успешно. Банк получил вместо номера карты уникальный идентификатор — номер конверта. И мы научились выдавать карту с партнерской идентификацией более чем в 8 тыс. отделений Новой Почты по всей Украине», — резюмировал он.