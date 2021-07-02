В июне в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грн

В июне в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грн

В июне в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грн, что на 6,9% или на 5,4 млрд грн больше запланированного. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной казначейской службы, сообщает пресс-служба Минфина.

Так, Государственная налоговая служба перечислила 50,8 млрд грн, что на 2,9 млрд грн больше, чем ожидалось. Гостаможня направила в бюджет 31,3 млрд грн – на 2,7 млрд грн больше.

В целом в общий фонд госбюджета за первое полугодие поступило 505,9 млрд грн (104,9% от плана) или на 23,7 млрд грн больше. Налоговая служба направила 291 млрд грн (на 17 млрд грн больше, чем планировалось), таможенная служба – 174,6 млрд грн (на 8 млрд грн больше).

При этом, поступления единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование в Пенсионный фонд и фондов соцстрахования в январе-июне 2021 года составили 165 млрд грн, что на 7 млрд грн превысило плановые показатели ГНС за соответствующий период. Из общей суммы 32,2 млрд грн поступили в июне.

По оперативным данным Госказначейства, за первое полугодие расходы по общему фонду госбюджета составили 558,4млрд грн или 92,6% от плана на отчетный период.

За январь-июнь госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 49,8 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода на 118,9 млрд грн.

В то же время фактические государственные займы в общий фонд госбюджета за январь-июнь составили 257,8 млрд грн или 76,6% от запланированных.

От размещения облигаций внутреннего государственного займа на финансирование госбюджета привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 59,7 млрд грн ($1,7 млрд и 409,9 млн евро).

Из внешних источников поступило 46,4 млрд грн вследствие размещение долгосрочных облигаций внешнего государственного займа в сумме $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью на уровне 6,875% годовых.

При этом, платежи по погашению госдолга за январь-июнь 2021 года составили 231 млрд грн (100% от плана), платежи по обслуживанию – 74 млрд грн (94,5% плана).

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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