В первом полугодии украинские металлурги увеличили выплавку стали на 7,5%

В первом полугодии украинские металлурги увеличили выплавку стали на 7,5%

В первом полугодии 2021 года украинские металлургические предприятия увеличили выплавку стали на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,86 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

В то же время производство чугуна в январе-июне выросло на 8,1%, до 10,79 млн тонн, а проката – на 6,6%, до 9,63 млн тонн.

Напомним, в 2020 году украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали на 1,4%, до 20,549 млн тонн. Производство проката в прошлом году выросло на 0,7% - до 18,344 млн тонн. А производство чугуна увеличилось на 1,5%, до 20,358 млн тонн.



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