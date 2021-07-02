Доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе снизилась до 37,9% по состоянию на 1 июня против 39,6% на 1 мая. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась

Как изменилась доля NPL

С начала года снижение доли NPL составило 3,2 п.п. и произошло в банках всех групп. Напомним, еще два года назад показатель NPL превышал 50%.

NPL в государственных банках

Как пишет Finbalance, доля NPL в портфеле Приватбанка — 71,8%, а у других госбанков — 40,6%.

У банков с иностранным капиталом — 25,1%. У банков с частным украинским капиталом — 12,4%.

Общий объем неработающих кредитов

В абсолютном выражении объем неработающих кредитов в банковском секторе сократился до 408,5 млрд грн (с 430,4 млрд грн на 1 июня 2021 и 561,7 млрд грн на 1 июня 2020).

Из указанного объема NPL на Приватбанк приходится 177,8 млрд грн, на остальные госбанки — 118,7 млрд грн, на банки с иностранным капиталом — 89,2 млрд грн, на банки с частным украинским капиталом — 22,8 млрд грн.

Что значит высокая доля NPLs

Высокая доля NPLs — результат кредитной экспансии прошлых лет, когда стандарты оценки платежеспособности заемщиков были низкими, а права кредиторов недостаточно защищенными.

Другая веская причина — практика кредитования связанных лиц, прекративших обслуживать кредиты во время кризиса.

Что предлагают госбанкам

Как писал «Минфин», Верховная Рада может предоставить право госбанкам продавать неработающие кредиты на прозрачных аукционах со скидкой, как это делает Фонд гарантирования вкладов и коммерческие банки.

Напомним

В 2020 году доля неработающих кредитов в банках (NPL) снизилась на 7.4. п до 41%. Как отмечал регулятор, банки всех групп заметно улучшили свои кредитные портфели.

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