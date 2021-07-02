Из НБУ уволился директор департамента по рефинансированию

Директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский, отвечающий в том числе за рефинансирование, увольняется из Национального банка. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

«Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины. Самый главный итог — с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан (так же как и не был выдан) «с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц» или «потому, что так решило руководство», — написал он.

Новаковский отмечает, что Нацбанк стал современным, прогрессивным, целостным и эффективным госучреждением «с невероятными профессионалами и сильными личностями».

При этом, по его словам, в НБУ «забытые „совковые“ практики» восстановили быстрее, чем за год.

Предыстория

30 июня директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.

Вслед за ним о своем увольнении заявили руководитель проектов и программ департамента лицензирования НБУ Наталья Гудыма и начальник управления Департамента финстабильности Артем Клюка.

30 июня команда руководителей департамента лицензирования Нацбанка полным составом подала заявления на увольнение.