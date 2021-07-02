Из НБУ уволился директор департамента по рефинансированию

Директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский, отвечающий в том числе за рефинансирование, увольняется из Национального банка. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

Из НБУ уволился директор департамента по рефинансированию

«Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины. Самый главный итог — с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти шесть лет не был выдан (так же как и не был выдан) «с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц» или «потому, что так решило руководство», — написал он.

Новаковский отмечает, что Нацбанк стал современным, прогрессивным, целостным и эффективным госучреждением «с невероятными профессионалами и сильными личностями».

При этом, по его словам, в НБУ «забытые „совковые“ практики» восстановили быстрее, чем за год.

Предыстория

30 июня директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.

Вслед за ним о своем увольнении заявили руководитель проектов и программ департамента лицензирования НБУ Наталья Гудыма и начальник управления Департамента финстабильности Артем Клюка.

30 июня команда руководителей департамента лицензирования Нацбанка полным составом подала заявления на увольнение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Средняя зарплата в мае превысила минимальную в 2,3 раза — ГосстатСредняя зарплата в мае превысила минимальную в 2,3 раза — Госстат
Блок рекламы


Похожие новости
Финдиректора Trump Org и компанию официально обвинили в неуплате налоговФиндиректора Trump Org и компанию официально обвинили в неуплате налогов
Гендиректором аэропорта "Борисполь" избран директор аэропорта "Запорожье"Гендиректором аэропорта "Борисполь" избран директор аэропорта "Запорожье"
Мининфраструктуры обнародовало имя победителя конкурса на должность директора аэропорта "Борисполь", но удалило сообщениеМининфраструктуры обнародовало имя победителя конкурса на должность директора аэропорта "Борисполь", но удалило сообщение
Наблюдательный совет аэропорта "Борисполь" определился с кандидатами на пост гендиректораНаблюдательный совет аэропорта "Борисполь" определился с кандидатами на пост гендиректора
Директор "Житомирводоканала" попался на "откате"Директор "Житомирводоканала" попался на "откате"
Директора одного из крупнейших заповедников Украины будут судить за растратуДиректора одного из крупнейших заповедников Украины будут судить за растрату
Кабмин разрешил назначить гендиректора "Укрпочты" без конкурсаКабмин разрешил назначить гендиректора "Укрпочты" без конкурса
ГБР сообщило о подозрении директору глинодобывающей компании из Донецкой областиГБР сообщило о подозрении директору глинодобывающей компании из Донецкой области
Правительство назначило Олейника директором порта "Южный"Правительство назначило Олейника директором порта "Южный"
Директору завода "Арсенал" сообщили о подозренииДиректору завода "Арсенал" сообщили о подозрении
Последние новости
Подгружаем последние новости