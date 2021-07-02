Финдиректора Trump Org и компанию официально обвинили в неуплате налогов

Компания Дональда Трампа и ее финансовый директор обвинены в том, что прокуратура назвала "масштабной и дерзкой" схеме налогового мошенничества, в результате которого руководство получило более 1,7 млн долларов в качестве компенсаций. Это включает аренду жилья, оплату авто и обучение в школе, пишет Associated Press.

Самому Трампу никаких обвинений прокуратура пока не предъявила. Однако прокуроры выяснили, что он лично подписывал некоторые чеки, которые фигурируют в деле. Кроме того, по данным следствия, 15-летняя схема была организована "высшим руководством" Trump Organization.

Это первое уголовное дело, которое вышло из почти двухлетнего расследования властей Нью-Йорка деловой дельности бывшего президента.

В обвинении говорится, что с 2005 года Trump Org и ее финансовый директор Аллен Вайссельберг вводили в заблуждение налоговые органы, вступили в сговор с целью предоставления топ-чиновникам компании безналичных выплат в виде льгот и других средств. Какое наказание грозит в случае доказательства вины - пока не сообщается.

Напомним, 29 июня Reuters со ссылкой на источники написало, что прокуратура Нью-Йорка, которая расследует деловую деятельность бывшего президента Дональда Трампа, на этой неделе собирается выдвинуть одно или несколько обвинений по этому делу.

В августе 2020 генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс начала расследование в отношении президента страны Дональда Трампа и Trump Organization по подозрению в манипуляции стоимости активов.