Cleveland-Cliffs больше не будет производить чугун для рынка США

Американская вертикально интегрированная железорудная и металлургическая компания Cleveland-Cliffs, входящая в первую тройку производителей стали в США , заявила, что больше не рассматривает возможность производства товарного чугуна для реализации на внутреннем рынке.



Cleveland-Cliffs, которая до 2019 г. была чисто железорудной компанией, заинтересовалась металлургическим бизнесом, когда в 2018 г. подала предложение о покупке остановленного комбината Ashland Works у AK Steel, чтобы производить на базе этого предприятия товарный чугун. Но в результате компания приобрела саму AK Steel, а затем американские активы ArcelorMittal.



Как заявил генеральный директор Cleveland-Cliffs Лоренцо Гонсалвеш (Lourenco Goncalves), компания не будет поставлять чугун другим производителям стали, которые являются ее прямыми конкурентами. Поставки горячебрикетированного железа также будут осуществляться в первую очередь внутри корпорации, и только излишки будут отправляться на рынок.



В мае Cleveland-Cliffs сообщила, что планирует окончательно ликвидировать завод Ashland Works. Кроме того, простаивающая в настоящее время доменная печь № 3 на комбинате Indiana Harbor West вряд ли когда-либо вернется в строй.



