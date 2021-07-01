СБУ заблокировала схему трудоустройства украинцев на оборонных заводах РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала схему трудоустройства украинцев на военных объектах РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Оперативники СБУ установили, что украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работам в рамках заказов Министерства обороны и пограничных сил Федеральной Службы безопасности РФ .

"Такое трудоустройство противоречит требованиям ст. 9 и 12 Закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» и решению СНБО Украины от 27.08.2014 «О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики»", - отмечается в сообщении.

В частности, в "схеме" присутствовал бывший сотрудник одного из конструкторских бюро, в настоящее время входящего в ГК "Укроборонпром". Он принимал непосредственное участие в строительстве противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ.

По результатам предварительного расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены на рассмотрение суда.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.