СБУ заблокировала схему трудоустройства украинцев на оборонных заводах РФ

Материалы направлены на рассмотрение суда.

СБУ заблокировала схему трудоустройства украинцев на оборонных заводах РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала схему трудоустройства украинцев на военных объектах РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работам в рамках заказов Министерства обороны и пограничных сил Федеральной Службы безопасности РФ.

"Такое трудоустройство противоречит требованиям ст. 9 и 12 Закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» и решению СНБО Украины от 27.08.2014 «О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики»", - отмечается в сообщении.

В частности, в "схеме" присутствовал бывший сотрудник одного из конструкторских бюро, в настоящее время входящего в ГК "Укроборонпром". Он принимал непосредственное участие в строительстве противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ.

По результатам предварительного расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены на рассмотрение суда.

Мероприятия по пресечению противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.

Ранее СБУ разоблачила агента роSSийских спецслужб, который планировал вывезти из Украины военные приборы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Твит Маска спровоцировал создание нового токенаТвит Маска спровоцировал создание нового токена
Блок рекламы


Похожие новости
37% украинцев проводят оплату с помощью токенизированных карт, 57% хотели бы использовать эту технологию — Mastercard37% украинцев проводят оплату с помощью токенизированных карт, 57% хотели бы использовать эту технологию — Mastercard
"Ноль украинцев": в "Нафтогазе" назвали число клиентов, которые получат газ почти по 12 гривень"Ноль украинцев": в "Нафтогазе" назвали число клиентов, которые получат газ почти по 12 гривень
СБУ заблокировала сall-центры, предоставлявшие услуги компаниям страны-агрессораСБУ заблокировала сall-центры, предоставлявшие услуги компаниям страны-агрессора
За время пандемии треть украинцев стали получать меньшую зарплатуЗа время пандемии треть украинцев стали получать меньшую зарплату
60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой — опрос60% украинцев считают экономическую ситуацию в стране плохой — опрос
Украинцев обяжут платить налоги за овощи и фрукты с собственных участковУкраинцев обяжут платить налоги за овощи и фрукты с собственных участков
У украинцев на руках более 75 млн платежных картУ украинцев на руках более 75 млн платежных карт
На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения лесаНа Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса
Ахметов за год нарастил состояние в 2,7 раза, а Порошенко выбыл из тройки самых богатых украинцев, - ForbesАхметов за год нарастил состояние в 2,7 раза, а Порошенко выбыл из тройки самых богатых украинцев, - Forbes
Украинцев переведут на индивидуальные договоры ЖКХУкраинцев переведут на индивидуальные договоры ЖКХ
Последние новости
Подгружаем последние новости