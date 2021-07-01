Нардепы приняли за основу "антиахметовский" законопроект по налогам

Он, в частности, повышает акцизы.

Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила в первом чтении "рентный" законопроект 5600, названный также "антиахметовским". За проголосовали 264 депутата, среди них 223 "слуги народа" из 230 присутствующих в зале.

Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал профильный комитет доработать законопроект, ведь сейчас он вызывает дискуссии. На самом деле в тексте документа непосредственно о рудном бизнесе, которым занимается Ринат Ахметов - лишь несколько страниц, а остальные - налоги, касающиеся большинства граждан.

Это правительственный законопроект, предусматривающий налоговые изменения, в том числе и на землю, недвижимость, разработку недр, золото и даже ренту за пользование водой. Кабмин необходимость такого документа аргументировал сбалансированием бюджетных поступлений. Ожидается, что благодаря изменениям государственный бюджет получит дополнительно 50 млрд гривень в год.

Среди положений законопроекта - предложение облагать 18% НДФЛ продажу жилья на вторичном рынке, что может привести к удорожанию жилья. Также предлагается увеличение экологического налога, повышение акциза, установление минимального налогового обязательства для сельскохозяйственных земель.

Нардеп регламентного комитета Павел Фролов в блоге на "Цензор.нет" написал, что законопроект:

переносит на производителей и импортеров обязанность уплаты 5% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий, который сегодня платят розничные торговцы;

устанавливает, что крупные налогоплательщики смогут переносить лишь 50% убытков прошлых лет для уменьшения налогооблагаемой базы;

ограничивает возмещение НДС для посредников при приобретении товаров, которые в дальнейшем поставляются в Украину;

расширяет базу налогообложения за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (в том числе объектов незавершенного строительства), кроме строящегося жилья за бюджетные средства - вводит ставку НДФЛ в 18% для покупки/продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение года;

вводит НДС для операций по реализации Нацбанком драгоценных металлов физическим и юридическим лицам;

увеличивает ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 1,6 раза сразу и в 8 раз к 2029 году;

повышает ставки: налога за выбросы СО2 с 10 грн/т до 30 грн/тонну; налога за отходы для предприятий горной промышленности с 0,49 грн до 1,5 грн/тонну;

вводит для владельцев и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения минимальное налоговое обязательство с 1 га;

отменяет мораторий на индексации нормативной денежной оценки для всех земель, кроме сельскохозяйственных угодий;

дает право контролирующим органам взимать налоговый долг за счет наличности и/или средств со счетов в банках должника без решения суда;

устанавливает временное ограничение на выезд за границу (по решению суда) руководителя юридического лица - должника до погашения долга;

увеличивает ставки рентной платы за пользование недрами, не связанное с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и лесных ресурсов на 14,5%.

"Антиахметовским" этот проект закона назвали из-за предложения установить новые ставки рентной платы для компаний, добывающих руду (с 62% железа) в размере 10%, если цена на 1 т на международном рынке будет выше 200 долларов и больше. Если меньше 200 долларов за тонну, то 5%.

При этом показательно именно требование к содержанию железа в руде в 62%, ведь это напрямую связано с доходностью бизнеса холдинга "Метинвест" Рината Ахметова.

На самом деле ставки, на первый взгляд, не растут, а снижаются, ведь сейчас в Налоговом кодексе они составляют 11-12%. Но дифференциация будет привязана к мировым ценам на металл, а они в 2021 году повысились вдвое. Также расчетная стоимость будет определяться по новой формуле, что в итоге увеличит базу налогообложения рентой. То есть раньше расчеты были от производства, а теперь - от реализации. .

Напомним, источники LB.ua во фракции "Слуга народа" рассказывали, что в политсиле до последнего не было определенности относительно того, хватит ли голосов за этот проект закона.