Валютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллиона

По данным Нацбанка, в июне центробанк купил на валютном рынке $683 млн, а продал $100 млн.

Валютные интервенции НБУ: положительное сальдо в июне составило $583 миллиона
Фото: fbc.ua

Таким образом, положительное сальдо валютных интервенций Нацбанка в июне составил $583 млн.

В мае НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанке.

В апреле он продал $50 млн, в марте — купил $51 млн, в феврале — купил $200 млн, в январе — купил $40 млн, а продал $20 млн.

Мнение НБУ

Заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий недавно заметил, что Национальный банк не планирует валютные интервенции заранее:

«В Украине действует плавающее курсообразование. Курс гривны может колебаться в обе стороны. НБУ придерживается последовательной политики на валютном рынке в соответствии со Стратегией валютных интервенций и позволяет рынку самостоятельно определять курс.

Ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке являются амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня".

Ранее

В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.

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