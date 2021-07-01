СБУ обезвредила криптоферму, из-за которой без света и воды могла остаться часть Черниговщины

За два месяца "работы" "майнеры" нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн.

Служба безопасности Украины разоблачила "добытчиков" криптовалюты, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций на Черниговщине.

Таким образом злоумышленники не только похищали электрическую энергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона. От этой подстанции получают электропитание такие объекты как КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нижинводоканал" и другие, сообщает пресс-центр СБУ.

За два месяца "работы" злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.

"Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу учета системы. Для этого они использовали специализированное оборудование", - сообщают в СБУ.

во время обыска правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации криптовалют, специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Ранее незаконную "майнингову" ферму обнаружили на Днепропетровщине. За три месяца она незаконно использовала электричества на 2 млн гривен.

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