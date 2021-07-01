На гигантские флаги к 30-летию Независимости собираются потратить более 170 млн грн

За эти деньги можно купить более 338 тыс. вакцин.

Минимум в 17 областях Украины собираются установить высокие флаги к 30-летию Независимости Украины. Всего на такой проект могут потратить 170,7 млн грн из государственного и местных бюджетов.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответы областных государственных администраций, систему Prozorro и сообщения в локальных СМИ .

Больше всего на установление флагштока, а также обустройство территории вокруг него потратят бюджетных денег в Харькове - 24,5 млн грн. Второй по стоимости флаг планируют установить в Броварах Киевской области - 20,7 млн грн.

Следующие по стоимости флагштоки высотой 50 метров планируют установить в Винницкой (15 млн грн) и в Житомирской областях (13,8 млн грн). Кривой Рог потратит на флаг 8,1 млн грн.

Зато в Сумской, Тернопольской, Одесской и Херсонской ОГА сообщили, что будут устанавливать высокие флаги без привлечения бюджетных средств.

"Несмотря на то, что в 2018 году в г.. Днепр уже было установлено 72 метровый флаг, в этом году в Днепропетровской области собираются установить еще один высотой тоже 72 метра в г.. Кривой Рог, откуда родом Президент Украины Владимир Зеленский. Стоимость работ составляет 8,1 млн грн ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в StateWatch, за 170,7 млн грн можно было бы приобрести 338,6 тыс доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу Минздрава по вакцинации.

StateWatch предлагает властям пересмотреть суммы расходов на празднование Дня Независимости.