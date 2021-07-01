В госбюджет перечислены 750 млн грн дивидендов, отсроченных из-за пандемии, - и.о. главы УЗ Юрик

Компания рассматривает новые пути получения дополнительных доходов благодаря реализации непрофильных активов.

В госбюджет перечислены 750 млн грн дивидендов, отсроченных из-за пандемии, - и.о. главы УЗ Юрик

Укрзализныця выполнила свои обязательства перед государством, перечислив 30 июня 750 млн грн дивидендов за 2019 год. Об этом сообщил в Facebook и.о. главы компании Иван Юрик.

«Укрзализныця всегда выполняет свои обязательства перед акционером - государством. В 2020 году решением правительства была отсрочена выплата компанией дивидендов за 2019 год. Благодаря реализации антикризисного плана пока нам удалось стабилизировать компанию и постепенно перейти на прибыльные результаты работы. Выплата дивидендов осуществлена в полном объеме и в сроки, предусмотренные распоряжением КМУ», - привела слова Юрика пресс-служба компании.

В УЗ объяснили, что в госбюджет было перечислено 30% чистой прибыли по результатам работы в 2019 году (750 млн грн). 70% чистой прибыли (более 1,7 млрд грн) были направлены на покрытие убытков прошлых лет.

«Продолжаем работу: оптимизируем неэффективные операционные расходы, реинвестируем средства в ремонт подвижного состава, наращиваем грузовые перевозки, и работаем над повышением зарплаты для работников, получающих самые низкие оклады», - заявил Юрик.

Он также отметил, что компания рассматривает новые пути получения дополнительных доходов благодаря реализации непрофильных активов, продаже металлолома и снижению налоговой нагрузки из-за уменьшения налога на землю.

Напомним, ранее и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик заявил, что в мае компания второй месяц подряд вышла на прибыль. Так, за последний месяц весны компания получила около 39 млн грн доходов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Твит Маска спровоцировал создание нового токенаТвит Маска спровоцировал создание нового токена
Блок рекламы


Похожие новости
Денежные переводы из-за рубежа выросли до $5,1 миллиардаДенежные переводы из-за рубежа выросли до $5,1 миллиарда
"Укрпочта" выплатила государству 82,5 млн гривень дивидендов"Укрпочта" выплатила государству 82,5 млн гривень дивидендов
$650 миллиардов помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам распределят до сентября — МВФ$650 миллиардов помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам распределят до сентября — МВФ
Цена газа в Европе взяла новую высоту из-за отказа Газпрома от доптранзита через УкраинуЦена газа в Европе взяла новую высоту из-за отказа Газпрома от доптранзита через Украину
У клиентов "Приватбанка" из-за сбоя повторно списывают деньгиУ клиентов "Приватбанка" из-за сбоя повторно списывают деньги
В мае госбюджет свели с дефицитом в 4,6 млрд грнВ мае госбюджет свели с дефицитом в 4,6 млрд грн
За 5 месяцев ГФС вернула в госбюджет 783 млн грнЗа 5 месяцев ГФС вернула в госбюджет 783 млн грн
"Слуги народа" позволили без тендеров строить аэропорты и железные дороги на 5 млрд из-за Дня независимости, – "Наші гроші""Слуги народа" позволили без тендеров строить аэропорты и железные дороги на 5 млрд из-за Дня независимости, – "Наші гроші"
ПриватБанк перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендовПриватБанк перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендов
В "Киевавтодоре" устроили обыски из-за ремонта Борщаговского путепроводаВ "Киевавтодоре" устроили обыски из-за ремонта Борщаговского путепровода
Последние новости
Подгружаем последние новости