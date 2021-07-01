В госбюджет перечислены 750 млн грн дивидендов, отсроченных из-за пандемии, - и.о. главы УЗ Юрик

Укрзализныця выполнила свои обязательства перед государством, перечислив 30 июня 750 млн грн дивидендов за 2019 год. Об этом сообщил в Facebook и.о. главы компании Иван Юрик.

«Укрзализныця всегда выполняет свои обязательства перед акционером - государством. В 2020 году решением правительства была отсрочена выплата компанией дивидендов за 2019 год. Благодаря реализации антикризисного плана пока нам удалось стабилизировать компанию и постепенно перейти на прибыльные результаты работы. Выплата дивидендов осуществлена в полном объеме и в сроки, предусмотренные распоряжением КМУ», - привела слова Юрика пресс-служба компании.

В УЗ объяснили, что в госбюджет было перечислено 30% чистой прибыли по результатам работы в 2019 году (750 млн грн). 70% чистой прибыли (более 1,7 млрд грн) были направлены на покрытие убытков прошлых лет.

«Продолжаем работу: оптимизируем неэффективные операционные расходы, реинвестируем средства в ремонт подвижного состава, наращиваем грузовые перевозки, и работаем над повышением зарплаты для работников, получающих самые низкие оклады», - заявил Юрик.

Он также отметил, что компания рассматривает новые пути получения дополнительных доходов благодаря реализации непрофильных активов, продаже металлолома и снижению налоговой нагрузки из-за уменьшения налога на землю.

Напомним, ранее и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик заявил, что в мае компания второй месяц подряд вышла на прибыль. Так, за последний месяц весны компания получила около 39 млн грн доходов.