В госбюджет перечислены 750 млн грн дивидендов, отсроченных из-за пандемии, - и.о. главы УЗ Юрик
Компания рассматривает новые пути получения дополнительных доходов благодаря реализации непрофильных активов.
Укрзализныця выполнила свои обязательства перед государством, перечислив 30 июня 750 млн грн дивидендов за 2019 год. Об этом сообщил в Facebook и.о. главы компании Иван Юрик.
«Укрзализныця всегда выполняет свои обязательства перед акционером - государством. В 2020 году решением правительства была отсрочена выплата компанией дивидендов за 2019 год. Благодаря реализации антикризисного плана пока нам удалось стабилизировать компанию и постепенно перейти на прибыльные результаты работы. Выплата дивидендов осуществлена в полном объеме и в сроки, предусмотренные распоряжением КМУ», - привела слова Юрика пресс-служба компании.
В УЗ объяснили, что в госбюджет было перечислено 30% чистой прибыли по результатам работы в 2019 году (750 млн грн). 70% чистой прибыли (более 1,7 млрд грн) были направлены на покрытие убытков прошлых лет.
«Продолжаем работу: оптимизируем неэффективные операционные расходы, реинвестируем средства в ремонт подвижного состава, наращиваем грузовые перевозки, и работаем над повышением зарплаты для работников, получающих самые низкие оклады», - заявил Юрик.
Он также отметил, что компания рассматривает новые пути получения дополнительных доходов благодаря реализации непрофильных активов, продаже металлолома и снижению налоговой нагрузки из-за уменьшения налога на землю.
Напомним, ранее и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик заявил, что в мае компания второй месяц подряд вышла на прибыль. Так, за последний месяц весны компания получила около 39 млн грн доходов.