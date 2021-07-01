Парламент определил сущность лизинговой операции. Чтобы не спорили

Народные депутаты уточнили определение лизинговой (арендной) операции в Налоговом кодексе Украины с целью устранения противоречий, пишет Укринформ.

Парламент определил сущность лизинговой операции. Чтобы не спорили
Фото: prostobiz.ua

Что определяет документ

В документе подчеркнуто, что лизинговая операция (кроме операций по фрахтованию (чартеру) морских судов и других транспортных средств) — это передача основных средств во владение и пользование физическим и/или юридическим лицам (лизингополучателям) за плату на определенный срок.

Лизинговые операции осуществляются в виде оперативного лизинга, финансового лизинга, операций по возвратному лизингу.

Оперативный лизинг (аренда) — это операция юридического или физического лица (лизингодателя/арендодателя), по которой лизингодатель/арендодатель передает другому лицу (лизингополучателю/арендатору) основные средства, приобретенные или изготовленные лизингодателем/арендодателем, на условиях иных, чем те, которые предусматриваются финансовым лизингом.

Лизинг считаетсяфинансовым, если сумма лизинговых платежей, указанных в договоре лизинга на момент заключения такого договора, равна первоначальной стоимости объекта лизинга или превышает ее.

Возвратный лизинг — это операция, которая осуществляется физическим или юридическим лицом и предусматривает продажу основных средств финансовому учреждению (лизингодателю) с одновременным обратным получением таких основных средств таким физическим или юридическим лицом (лизингополучателем).

Объект лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75% его первоначальной стоимости. Лизингополучатель обязан на основании лизингового договора и в течение срока его действия приобрести объект лизинга с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене, определенной в таком лизинговом договоре.

Ранее

Верховная Рада приняла законопроект №?3601 в первом чтении 4 марта 2021 года.

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