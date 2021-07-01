Денежные переводы из-за рубежа выросли до $5,1 миллиарда

Объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае составил $5,1 млрд, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на данные НБУ.

Денежные переводы из-за рубежа выросли до $5,1 миллиарда
Фото: finclub.net

Как поступали переводы

Объем соответствующих поступлений по официальным каналам составил $3,18 млрд (за 5 месяцев 2020 — $ 2,7 млрд).

Неформальными каналами — $1,92 млрд (за 5 месяцев 2020 — $1,9 млрд).

Напомним

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в апреле составил $ 1093 млн, что на 26,4% больше, чем годом ранее ($ 865 млн).

В марте объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа составил $ 1087 млн, что на 15% больше показателя марта прошлого ($ 945 млн).

Согласно данным Национального банка, в 2020 году объем денежных переводов в пределах Украины увеличился на 23,6% до 255,2 млрд гривен.

Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем-NovaPay, платежные организации АО «Укрпочта» и ООО «Украинская платежная система».

Национальный банк прогнозирует рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов на 8% до $ 13 млрд по итогам 2021 по сравнению с 2020 годом.

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