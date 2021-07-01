Финансирование медицины в Украине увеличивать не будут: В Минфине отказались давать Минздраву больше

Министерство финансов считает, что Минздрав не нуждается в деньгах более той суммы, которую ему давали до сих пор. Минздрав не в состоянии потратить даже тех денег, что ему выделили, говорят в Минфине. Поэтому больше им давать не нужно.

Так, по состоянию на 1 апреля на счетах учреждений, которые подчинены Минздраву, находилось суммарно 17,7 млрд гривен бюджетных денег. Эта сумма на 0,8 миллиарда больше той, что была вначале года.

Более половины от накопленной суммы – почти 9 миллиардов находятся на счетах 129 медучреждений. В Минфине считают, что эти деньги "пылятся" на счетах безосновательно. Ведь их можно было расходовать на закупку нового оборудования, медикаментов или на повышение зарплат их работникам.

Более всего "наэкономили" средств медучреждения, принадлежащие ко вторичному звену, то есть те, которые оказывают специализированную медпомощь узкопрофильных специалистов. У них на счетах сосредоточено 11,8 миллиарда гривен. Причем на 1,5 миллиарда эта сумма выросла с января.

Еще 4,1 миллиарда сэкономленных средств находится на счетах, которые занимаются экстренной медпомощью. Заведения первичной медпомощи сэкономили, в свою очередь, 1,7 миллиарда. Причем, тенденция к накоплению денег на счетах медицинских учреждений сохраняется. Почему медики регулярно жалуются на нехватку денег и в то же время не могут потратить то, что у них есть – Минфину непонятно.

Ведь у учреждений Минздрава хватает дыр, которые можно было бы хотя бы частично залатать имеющимися деньгами, считает заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

При этом он не забыл отметить также положительные явления, которые наблюдаются в части учреждений медицинской отрасли. Например, в некоторых заведениях экстренной медпомощи за сэкономленные деньги намерены закупить автомобили скорой помощи.

Однако это не меняет общей картины: в Минздраве не умеют эффективно расходовать полученные деньги, считает Минфин. По сути сэкономленных денег не должно оставаться. Они все должны быть вложены либо в повышение качества медицинского обслуживания, либо в повышение зарплат медработникам. Поэтому в Минфине считают, что повышать финансирование медицинскому ведомству нецелесообразно.