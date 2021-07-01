Остаток средств в казне правительства снизился до тревожного уровня

Напомним

2021

Минимальный остаток средств на ЕКС составлял 12,013 млрд грн — по состоянию на 1 января.

Максимальный остаток средств на ЕКС — 30,144 млрд грн по состоянию на 1 апреля.

2020

Минимальный остаток средств на ЕКС — 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля.

Максимальный остаток средств на ЕКС — 75,701 грн млрд по состоянию на 1 июля.

Что такое Единый казначейский счет

Единый казначейский счет — это основной счет государства, с которого оно рассчитывается по своим расходам в пределах предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на счету непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.