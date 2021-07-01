Остаток средств в казне правительства снизился до тревожного уровня

Остаток средств на Едином казначейском счете на 1 июля составил 10,397 млрд грн.

Остаток средств в казне правительства снизился до тревожного уровня
Фото: flickr.com

Остаток средств на Едином казначейском счете на 1 июля составил 10,397 млрд грн. Об этом сообщает Госказначейство.

Остаток тает

По состоянию на 1 июня остаток составлял 23,176 млрд грн. Соответственно, на 1 июля он уменьшился на 12,779 млрд грн.

Уровень средств на ЕКС является наименьшим не только с начала 2021 года, но и с 1 апреля 2020 года (10,517 млрд грн).

Напомним

2021

  • Минимальный остаток средств на ЕКС составлял 12,013 млрд грн — по состоянию на 1 января.
  • Максимальный остаток средств на ЕКС — 30,144 млрд грн по состоянию на 1 апреля.

2020

  • Минимальный остаток средств на ЕКС — 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля.
  • Максимальный остаток средств на ЕКС — 75,701 грн млрд по состоянию на 1 июля.

Что такое Единый казначейский счет

Единый казначейский счет — это основной счет государства, с которого оно рассчитывается по своим расходам в пределах предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на счету непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

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