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2021-07-01
Остаток средств в казне правительства снизился до тревожного уровня
Остаток средств на Едином казначейском счете на 1 июля составил 10,397 млрд грн.
Фото: flickr.com
Остаток средств на Едином казначейском счете на 1 июля составил 10,397 млрд грн. Об этом
Остаток тает
По состоянию на 1 июня остаток составлял 23,176 млрд грн. Соответственно, на 1 июля он уменьшился на 12,779 млрд грн.
Уровень средств на ЕКС является наименьшим не только с начала 2021 года, но и с 1 апреля 2020 года (10,517 млрд грн).
Напомним
2021
- Минимальный остаток средств на ЕКС составлял 12,013 млрд грн — по состоянию на 1 января.
- Максимальный остаток средств на ЕКС — 30,144 млрд грн по состоянию на 1 апреля.
2020
- Минимальный остаток средств на ЕКС — 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля.
- Максимальный остаток средств на ЕКС — 75,701 грн млрд по состоянию на 1 июля.
Что такое Единый казначейский счет
Единый казначейский счет — это основной счет государства, с которого оно рассчитывается по своим расходам в пределах предусмотренного бюджетного плана.
Остаток на счету непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.