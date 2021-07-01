К 2030 году Украина планирует привлечь за счет «зеленых» облигаций $36 миллиардов

1 июля 2021 года вступил в силу Закон Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках», которым как отдельный подвид ценных бумаг вводятся «зеленые» облигации. С их помощью Украина до 2030 года сможет привлечь $36 млрд, считают эксперты. Кроме того, для участников этого рынка тем же законом устанавливаются правила, пишет Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

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Что внедрил документ

Закон устанавливает понятие «зеленых» облигаций и проектов экологической направленности с определением конкретных направлений, на которые могут направляться средства, привлеченные от эмиссии таких облигаций.

Кроме того, определяется круг эмитентов «зеленых» облигаций, принципы раскрытия ими информации, процедуры отчетности и использования поступлений, которые будут привлечены от инвесторов на финансирование и/или рефинансирование проектов экологической направленности.

Также закон предусматривает, что информация об эмитенте «зеленых» облигаций должна дополнительно содержать сведения о:

текущем состоянии реализации проекта экологической направленности;

объеме средств, привлеченных за счет эмиссии «зеленых» облигаций;

объеме фактически использованных средств для реализации или финансирования проекта экологической направленности.

Кто может быть эмитентом «зеленых» облигаций

Эмиссию «зеленых» облигаций может осуществлять лицо, реализующее или финансирующее проект экологической направленности. Средства от размещения таких бумаг могут направляться на финансирование и/или рефинансирование затрат проектов экологической направленности, таких как проекты в сфере альтернативной энергетики, энергоэффективности, минимизации образования, утилизации и переработки отходов, внедрения экологически чистого транспорта, органического земледелия, сохранения флоры и фауны и др.

Ранее

По данным Международной финансовой корпорации (IFC), потенциал украинского рынка услуг по энергоэффективности и «чистой» энергетике к 2030 году составляет $73 млрд.