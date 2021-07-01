Объем услуг финкомпаний за три месяца составил более 186 миллиардов

Объем финансовых услуг, предоставляемых украинскими небанковскими финансовыми компаниями в первом квартале 2021 года, составил 186,36 млрд грн. Такие данные обнародовала в пресс-релизе Ассоциация финансовых институтов (АФИ).

Объем услуг финкомпаний за три месяца составил более 186 миллиардов
Фото: zp.today

Факторы сокращения объемов услуг

Как отметил генеральный директор АФИ Владислав Блидченко, по сравнению с предыдущим кварталом, когда объем предоставления финуслуг небанками составил 239,34 млрд грн, показатель сократился почти на 53 млрд грн. Это объясняется рядом объективных причин.

  1. В начале года страна прошла через беспрецедентные карантинные мероприятия, когда большинство финкомпаний, работающих на рынке малого кредитования, просто не могли работать. «Вспомним только городской транспорт, который вдруг стал недоступным для простых работников и граждан», — замечает Блидченко.
  2. В начале года произошло повышение размера минимальной заработной платы с одновременной пассивностью потребительских расходов и уменьшением стоимости энергоносителей. Это позволило населению минимизировать свои потребности в дополнительных финансовых ресурсах.
  3. В связи с усилением с начала года требований к поставщикам финансовых услуг и предоставления кредитов небанковские учреждения начали тщательно изучать потенциального заемщика и, как следствие, отказывать в возможности получения определенной услуги из-за несоответствия установленным критериям.

Что предшествовало

По словам генерального директора АФИ, показатели деятельности финкомпаний просели почти по всем направлениям.

Так, предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита, в первом квартале сократилось на 1,7 млрд грн и составил менее 26,85 млрд грн.

Предоставление услуг по факторингу уменьшилось более чем на 8,5 млрд грн и составил по итогам первого квартала чуть более 14 млрд грн.

Больше всего падение произошло в сфере привлечения финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения. Здесь после 21-кратного падения объемы составили лишь 5 млн грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компанииКомпания Payoneer вышла на биржу с помощью SPAC-компании
Валютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривнуВалютная либерализация НБУ. Банки смогут продавать наличную валюту для физлиц за безналичную гривну
В Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатитВ Украине вырос налог на недвижимость. Кто сколько заплатит
Центробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалютЦентробанк Танзании объявил о подготовке к принятию криптовалют
Твит Маска спровоцировал создание нового токенаТвит Маска спровоцировал создание нового токена
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла закон о платежных услугах. НБУ получил право выпускать «цифровую валюту»Рада приняла закон о платежных услугах. НБУ получил право выпускать «цифровую валюту»
В Украине начали продавать сельскохозяйственную землю, зарегистрировано уже более 30 соглашенийВ Украине начали продавать сельскохозяйственную землю, зарегистрировано уже более 30 соглашений
У бизнеса появились более широкие возможности при использовании корпоративных платежных карт — НБУУ бизнеса появились более широкие возможности при использовании корпоративных платежных карт — НБУ
На ОВГЗ-аукционах 29 июня Минфин привлек более 2,53 миллиардаНа ОВГЗ-аукционах 29 июня Минфин привлек более 2,53 миллиарда
Состояние основателя PayPal объемом $5 миллиардов накапливалось на безналоговом пенсионном счетеСостояние основателя PayPal объемом $5 миллиардов накапливалось на безналоговом пенсионном счете
$650 миллиардов помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам распределят до сентября — МВФ$650 миллиардов помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам распределят до сентября — МВФ
Компании в 2021 году привлекли на IPO рекордные $350 миллиардовКомпании в 2021 году привлекли на IPO рекордные $350 миллиардов
Ахметов инвестировал более $300 млн в свою медиагруппу, - ForbesАхметов инвестировал более $300 млн в свою медиагруппу, - Forbes
Тигипко продал более 50% сети аптек TASТигипко продал более 50% сети аптек TAS
Экспорт электроэнергии в мае в 13 раз превысил объем импортаЭкспорт электроэнергии в мае в 13 раз превысил объем импорта
Последние новости
Подгружаем последние новости