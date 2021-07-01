Объем услуг финкомпаний за три месяца составил более 186 миллиардов

Объем финансовых услуг, предоставляемых украинскими небанковскими финансовыми компаниями в первом квартале 2021 года, составил 186,36 млрд грн. Такие данные обнародовала в пресс-релизе Ассоциация финансовых институтов (АФИ).

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Факторы сокращения объемов услуг

Как отметил генеральный директор АФИ Владислав Блидченко, по сравнению с предыдущим кварталом, когда объем предоставления финуслуг небанками составил 239,34 млрд грн, показатель сократился почти на 53 млрд грн. Это объясняется рядом объективных причин.

В начале года страна прошла через беспрецедентные карантинные мероприятия, когда большинство финкомпаний, работающих на рынке малого кредитования, просто не могли работать. «Вспомним только городской транспорт, который вдруг стал недоступным для простых работников и граждан», — замечает Блидченко. В начале года произошло повышение размера минимальной заработной платы с одновременной пассивностью потребительских расходов и уменьшением стоимости энергоносителей. Это позволило населению минимизировать свои потребности в дополнительных финансовых ресурсах. В связи с усилением с начала года требований к поставщикам финансовых услуг и предоставления кредитов небанковские учреждения начали тщательно изучать потенциального заемщика и, как следствие, отказывать в возможности получения определенной услуги из-за несоответствия установленным критериям.

Что предшествовало

По словам генерального директора АФИ, показатели деятельности финкомпаний просели почти по всем направлениям.

Так, предоставление средств взаймы, в частности на условиях финансового кредита, в первом квартале сократилось на 1,7 млрд грн и составил менее 26,85 млрд грн.

Предоставление услуг по факторингу уменьшилось более чем на 8,5 млрд грн и составил по итогам первого квартала чуть более 14 млрд грн.

Больше всего падение произошло в сфере привлечения финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения. Здесь после 21-кратного падения объемы составили лишь 5 млн грн.